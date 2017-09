'Trình độ tuyển Việt Nam chỉ ngang Campuchia'

Trong cuộc họp báo sau trận thua 1-2 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 (5/9), chiến lược gia người Brazil nói: "Về kết quả trận đấu, tôi rất thất vọng. Hôm nay, Campuchia đặt quyết tâm rất cao sẽ giành 3 điểm. Đội bóng của tôi đã có những cơ hội để ghi bàn, tuy nhiên các chân sút lại phung phí".Với lợi thế sân nhà và được cổ vũ bởi hàng vạn khán giả rất cuồng nhiệt, Campuchia nhập cuộc đầy tự tin trước Việt Nam. Họ không hề nao núng khi bị dẫn bàn trước từ rất sớm. Bằng chứng, tiền đạo Chan Vathanaka ngay phút thứ 10 đã ghi bàn đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.Campuchia sau đó tạo ra được thế trận hợp lý trước Việt Nam suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng cuối trận, hàng thủ lại thi đấu thiếu tập trung, để Quang Hải tự do đánh đầu ấn định tỷ số 2-1. Trước đó, Campuchia cũng tạo ra được những tình huống hãm thành nguy hiểm lên đối thủ.Thất bại trên sân nhà khiến Campuchia đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2019, họ mới có 3 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, HLV Leonardo Vitorino không hề tỏ ra bi quan. Ông đánh giá khoảng cách giữa Việt Nam và Campuchia chỉ là 2 điểm và đó chưa phải điều gì to tát.Theo nhà cầm quân người Nam Mỹ, yếu tố quyết định tạo ra sự khác biệt giữa Campuchia và Việt Nam nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung. Ông Leonardo Vitorino cho rằng trình độ của Việt Nam ngang bằng với các học trò của mình."Khi chạm trán Việt Nam, tôi biết chỉ cần phút chốc mất tập trung sẽ tạo cho họ cơ hội và các tiền đạo chắc chắn ghi bàn. Ngoài ra, khác biệt hôm nay còn nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Campuchia mất đến 3, 4 cơ hội mới ghi bàn. Còn Việt Nam chỉ cần 1 pha bóng chớp thời cơ sẽ tìm được bàn thắng"Sau cùng, ông Leonardo Vitorino hy vọng người hâm mộ Campuchia sẽ có được nhiều sự cảm thông và kiên nhẫn cho mình. Ông dẫn chứng tuyển Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế hơn.Ngoài ra, khán giả cũng không thể so sánh Chan Vathanaka với Xuân Trường. Họ đều thi đấu ở nước ngoài, tuy nhiên Xuân Trường còn được ra sân thi đấu, trong khi Chan Vathanaka thì không."Bóng đá Campuchia cần thời gian để phát triển. Tôi không biết người dân ở đây có sự kiên nhẫn hay không. Nếu họ muốn, tôi sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đội tuyển. Còn không, tương lai của tôi tùy thuộc vào Liên đoàn bóng đá nước này", HLV Leonardo Vitorino trả lời báo chí.

Theo Zing