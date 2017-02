TP - Ngày 20/2, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm tuyên bố từ chức sau vụ việc tai tiếng của đội bóng trên sân Thống Nhất. Long An đang đứng trước nguy cơ chịu án phạt nặng từ LĐBĐVN (VFF).

Ông Võ Thành Nhiệm (áo trắng, bìa phải) quyết định từ chức chủ tịch CLB Long An sau sự cố đầy tai tiếng trên sân Thống Nhất cuối tuần qua. Ảnh: VSI

Nhận sai, xin từ chức

Tuy nhiên trước khi VFF ra án phạt, phía CLB Long An đã có động thái tự xử lý một số cá nhân liên quan. Thủ thành Nguyễn Minh Nhựt, người bỏ không bắt bóng trong 3 bàn thua cuối của CLB Long An trước Tp Hồ Chí Minh, bị đình chỉ 3 trận tiếp theo, cắt tiền thưởng (nếu đội thắng) và cả tiền công tập luyện trong 3 tuần.

Được biết ngay tối 19/2, Minh Nhựt đã liên lạc với TGĐ VPF Cao Văn Chóng, nhận lỗi và cam kết không tái phạm. Chia sẻ với Tiền Phong sáng qua, Minh Nhựt cho biết sau khi ý thức lại vi phạm của mình, anh cảm thấy rất ân hận. “Lúc đó tôi vẫn muốn vào bắt quả phạt đền của Victor, nhưng tới nơi do tác động của đồng đội và cả khán giả trên sân, không hiểu sao tôi lại có hành vi dại dột như vậy. Chuyện đã lỡ xảy ra, tôi thực sự rất ân hận”-Minh Nhựt cho biết. Thủ thành 31 tuổi mong gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, VFF cũng như VPF, cũng như được VFF cân nhắc tạo cơ hội để sửa sai.

Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm trong khi đó hôm qua cho biết, đã gửi đơn từ chức lên HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Long An. Theo ông Võ Thành Nhiệm, với tư cách là người đứng đầu, ông cảm thấy cần chịu trách nhiệm đối với sự cố do đội gây ra, dù không xúi giục cầu thủ bỏ đá.

“Lúc đó tôi chỉ xuống sân phản ứng trọng tài để mong quyết định thổi phạt đội được thay đổi. Nhưng để vụ việc xấu như vậy xảy ra, tôi phải chịu trách nhiệm”-ông Võ Thành Nhiệm cho biết. Về những phát biểu nhằm vào trọng tài, ông Nhiệm giải thích đã “nóng nảy”, không giữ được bình tĩnh sau khi đội nhà bị thổi hai quả phạt đền.

Quyết định đối với ông Võ Thành Nhiệm có thể được CLB Long An đưa ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Nhiệm cho biết bản thân cảm thấy mệt mỏi, nên sẽ nghỉ cho dù được tiếp tục giữ lại.

Xử nghiêm để giữ kỷ cương giải đấu

Đây là thông điệp LĐBĐVN (VFF) đưa ra trong ngày hôm qua liên quan đến vụ việc của CLB Long An. Được biết, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã yêu cầu các bộ phận liên quan sớm xem xét, đưa ra quyết định kỷ luật. Theo ông Lê Hùng Dũng, phản ứng tiêu cực của Long An đã ảnh hưởng xấu tới hình ảnh bóng đá Việt Nam, vụ việc có tính chất nghiêm trọng.

Được biết ngay trong ngày hôm qua, Ban Kỷ luật VFF đã họp để xem xét hồ sơ liên quan đến vụ việc. Án phạt đối với CLB Long An dự kiến sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay, 21/2. Trả lời Tiền Phong, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng hình ảnh giải đấu cũng như bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên việc xử lý cần tuân theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đồng thời có cân nhắc các yếu tố khác, như sự thành khẩn, nhận ra sai lầm từ phía CLB, cá nhân vi phạm. Chúng tôi mong rằng qua vụ việc này, sẽ không có trường hợp nào tái phạm. V.League là sân chơi chung của các CLB, nên mỗi đội cần có ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn hình ảnh, nâng cao chất lượng giải đấu để phục vụ người hâm mộ”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.