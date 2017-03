TP - Ông Deniz Aytekin có thể hứng chịu luồng chỉ trích rất nặng nề từ cả CLB lẫn CĐV khi đưa ra các quyết định gây tranh cãi như ở trận đấu giữa Barcelona-Paris Saint Germain.

Cầu thủ PSG phản ứng với quyết định thổi phạt của trọng tài Aytekin trong trận PSG thua Barca 1-6. Ảnh: GETTY IMAGES.

Chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Paris Saint Germain rạng sáng 9/2 sau khi đã thua 0-4 ở lượt đi là cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử Champions League. Tuy nhiên, bên cạnh những lời ca ngợi dành cho Barca, tranh cãi cũng nổ ra xoay quanh các quyết định của trọng tài người Đức Deniz Aytekin.

Truyền thông Tây Ban Nha và thế giới hôm qua đã liệt kê một loạt quyết định gây tranh cãi của ông Aytekin. Trong số này bao gồm 2 quả phạt đền cho Barcelona ở các phút 48 và 90. Ông Aytekin trong khi đó bỏ qua pha để bóng chạm tay của Mascherano (phút 11), và cú xoạc bóng phút 85 cũng của trung vệ người Argentina với Di Maria, đều trong vòng cấm Barca. Sau trận, chính Mascherano thừa nhận, đã phạm lỗi với Di Maria ở tình huống này.

Hôm qua, giới trọng tài Việt Nam cũng đưa ra các nhận định về những quyết định gây tranh cãi khác của ông Aytekin. Cụ thể, trao đổi với Tiền Phong, giám sát kỳ cựu Đoàn Phú Tấn cho rằng, PSG đã bị thổi phạt đền oan ở phút 48. Tình huống này, hậu vệ Meunier của PSG lỡ đà, té ngã và đầu anh va vào chân tiền đạo Neymar của Barcelona.

“Meunier đã bị trượt ngã trước đó, và cũng không thể hình dung có ai dùng đầu của mình để đưa vào chân đối phương nhằm mục đích cản ngã, bất chấp khả năng mình có thể chấn thương nghiêm trọng vì pha va chạm”-giám sát Đoàn Phú Tấn nói. Quả phạt đền phút 90 của Barcelona, ông Đoàn Phú Tấn cho rằng trọng tài có cơ sở thổi phạt bởi dù sao cầu thủ PSG (Marquinhos) đã có tác động, bất kể Luis Suarez có diễn trò hay không.

Về quả phạt đền thứ 2 của Barcelona, Phó ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền lại đưa ra góc nhìn khác. Theo ông Hiền, ông Aytekin đã sai lầm lớn. Lý do bởi tay của Marquinhos chạm lên vai Luis Suarez chỉ là tình huống đón bóng bổng, cả hai bên đều nhảy lên. Marquinhos không chủ ý, cũng không dùng lực đè lên vai Suarez. Tiền đạo Uruguay mặc dù vậy đã rất tinh quái ngã trong vòng cấm.

HLV Unai Emery rõ ràng có lý do để phàn nàn về các quyết định của ông Aytekin trong trận đấu của PSG với Barcelona. Đến đây chợt nhớ tới lời than phiền của Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi, rằng sai sót của trọng tài đâu cũng có, nhưng ở V.League thì hậu quả thật kinh khủng. So sánh thì khập khiễng, nhưng nếu ông Aytekin cầm còi một trận đấu ở V.League và đưa ra những quyết định như ở trận đấu giữa Barcelona-PSG, sức ép đối với trọng tài người Đức sẽ vô cùng khủng khiếp.