Nhiều “vua áo đen” bị treo còi

Có lẽ, chưa có mùa giải nào mà vấn đề trọng tài lại căng thẳng như mùa V-League 2017 này. Khi giải mới đi gần nửa chặng đường, sai phạm liên tục diễn ra khiến Chủ tịch ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi phải trao lại quyền phân công trọng tài và không ít “vua áo đen” bị treo còi.

Gần đây, ở vòng 11 trên sân Pleiku, trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn và trợ lý Phan Việt Thái công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Châu Ngọc Quang, khiến Quảng Nam FC thất bại cay đắng qua đó bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Trợ lý Việt Thái sau đó bị treo cờ 2 trận.

Trong khi vụ này chưa kịp lắng xuống thì cuối tuần qua, trọng tài Trần Xuân Nguyện lại có tình huống bẻ còi cũng trên sân Pleiku trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ HAGL và khán giả. Chiến thắng (3-2) sau đó đã thuộc về đội khách FLC Thanh Hóa khi mà chủ nhà HAGL đã dẫn trước 2 bàn.

Với những lùm xùm (Ban trọng tài chưa quyết định đúng sai) này, trọng tài Trần Xuân Nguyện và trợ lý trọng tài Phạm Phú Hưng bị đình chỉ nhiệm vụ kể từ vòng 13. Trong giai đoạn tập huấn trọng tài giữa hai lượt đi và về của V-League 2017, ban trọng tài sẽ họp để nghị án cụ thể với hai trọng tài này.

Phản ứng vì cảm thấy thua thiệt

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu công tác trọng tài xảy ra rắc rối ở những trận gần đây. Và năm nay diễn ra theo chiều hướng nặng hơn năm trước, ngoài tầm kiểm soát của ban tổ chức giải, dù trước khi mùa giải diễn ra đã có chuyến tập huấn hơn 1 tuần tại Đà Nẵng để nâng cao năng lực của trọng tài và trợ lý trọng tài.

Những sự việc liên quan đến trọng tài như hôm trên sân Thống Nhất, Long An phản ứng, còn CLB TPHCM thì không. Đến lượt trên sân Pleiku, Quảng Nam phản ứng, HAGL thì không. Rồi đến lượt HAGL phản ứng cũng trên sân Pleiku, FLC Thanh Hóa thì không. Các đội phản ứng vì cảm thấy bị thua thiệt do quyết định của trọng tài, các đội được lợi hoặc không chịu thiệt thì im lặng! Cứ đà này, trọng tài còn bị phản ứng dài dài.

Sự việc mới nhất là Ban lãnh đạo và các cầu thủ HAGL phản ứng quyết liệt với những quyết định của tổ trọng tài mà trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa suýt “vỡ”. Nhưng rất may là tiền đạo Văn Toàn đã động viên các cầu thủ HAGL thi đấu tiếp, sự việc không chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất như sự cố CLB Long An trên sân Thống Nhất. Ngay cả bầu Đức cũng tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng HAGL đang bị “đánh hội đồng” ở V-League.

Trọng tài Việt Nam thời của các trọng tài như Tuấn Hùng, Lương Thế Tài, Hồ Huy Hồng, Lương Trung Việt, Lê Văn Tú... là thời mà Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi tự hào là “Đạn bắn không thủng” nhưng sau đó thủng be bét, thậm chí có trọng tài đã ra tòa. Rồi tới thời các trọng tài Dương Mạnh Hùng, Dương Văn Hiền, Vũ Bảo Linh, Võ Minh Trí... thì trọng tài ít bị ca thán hơn. Giờ thì giới trọng tài có vẻ trẻ hơn, có trình độ hơn nhưng rốt cuộc trọng tài vẫn bị ca thán nhiều nhất. Mới năm ngoái trọng tài Phùng Đình Dũng cũng bị kỷ luật.

Vòng đấu nào của V-League cũng có sai lầm của trọng tài. Nguy hiểm hơn, giờ đây chẳng còn ai dám tin vào trọng tài, kể cả các đội bóng.

Long An bét bảng, Hà Nội mất ngôi đầu

Chiều qua, trên sân Hòa Xuân, lợi thế sân nhà, ép sân từ đầu tới cuối cùng và mở tỷ số, SHB Đà Nẵng vẫn không thể đánh bại được B.Bình Dương và chấp nhận trận hòa 1-1. Trên sân Nha Trang, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC cũng bị Khánh Hòa cầm chân với tỷ số 1-1. Với kết quả này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể đòi lại ngôi đầu bảng từ tay FLC Thanh Hóa. Trên sân Tân An, chủ nhà Long An thua trận thứ 10 trước Than Quảng Ninh với tỷ số 1-2, tiếp tục cầm đèn đỏ.