Sáng 11/3, HLV Minh Phương của Long An nhận tin sét đánh, khi trung vệ trẻ Nguyễn Nam Anh bị gãy mũi trong trận đấu tập nội bộ, khả năng phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng.

Nam Anh là trung vệ trẻ được lãnh đạo CLB Long An mượn về từ Hà Nội FC ở mùa giải 2017. Cựu tuyển thủ từng khoác áo đội tuyển U23 QG kết hợp với Hoàng Lâm trở thành bộ đôi trung vệ rất ăn ý của CLB Long An. Thế nhưng sáng nay, trong trận đấu tập nội bộ, Nam Anh đã bị gãy sống mũi sau một pha tranh chấp bóng với đồng đội.

Ngay sau đó, anh đã được các bác sĩ của CLB đưa lên TP.HCM để tiến hành phẫu thuật, nhưng do là ngày nghỉ cuối tuần nên chấn thương của trung vệ này phải đợi đến thứ hai mới có thể được điều trị. Theo các bác sĩ, khả năng Nam Anh phải nghỉ hơn 1 tháng mới có thể thi đấu trở lại.

Đây là hung tin khiến HLV Minh Phương rất đau đầu, bởi sau thủ môn Minh Nhựt và hậu vệ Quang Thanh bị án kỷ luật, nay trung vệ Nam Anh dính chấn thương khiến hàng thủ của Long An gặp khủng hoàng trầm trọng.

Nam Anh (áo đỏ) tranh bóng với Văn Toàn trong trận HAGL - Long An. Ảnh: Quốc An.

Ở vòng đấu thứ 9 đang diễn ra, do CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đang thi đấu vòng bảng AFC Cup 2017 nên 2 trận đấu của vòng 9 là Long An – Hà Nội và XSKT Cần Thơ – Than Quảng Ninh sẽ hoãn đến ngày 24/3 mới khởi tranh. Nhờ thế, đội bóng đang xếp chót bảng là Long An có thêm 1 tuần dưỡng sức và xốc lại tinh thần sau chuỗi thành tích bết bát vừa qua.

HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ, đây là quãng thời gian nghỉ rất quý báu dành cho đội Long An của ông. Nói thế, bởi vị HLV trẻ tuổi này vừa về nắm Long An - đội bóng đang đứng chót bảng và vừa trải qua sự cố lớn ngay sau vòng đấu thứ 6. Thời gian làm quen với đội bóng cũng như tạo dựng lối chơi không nhiều, nên quãng nghỉ ngắn ngày hiện nay giúp tân HLV Minh Phương định hình lối chơi của CLB, cũng như bình ổn lại tinh thần cho các cầu thủ sau chuỗi trận bết bát vừa qua.

Đặc biệt, HLV Minh Phương cũng đang chuẩn bị tiếp đón “cố nhân” SHB Đà Nẵng, đội bóng ông từng khoác áo thi đấu những ngày cuối của đời cầu thủ vào tuần tới trên sân Tân An.