TPO - Trước khi bước vào trận derby thành Madrid với Atletico Madrid, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng thừa nhận, ông không chắc về tương lai do đến thời điểm này chưa nhận được bản hợp đồng gia hạn từ Chủ tịch Florentino Perez của Real.

HLV Zidane bất an cho tương lai tại Real Madrid.

Vào tối nay, Real Madrid sẽ có cuộc tiếp đón Atletico Madrid ở trận derby thành Madrid. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng chủ sân Bernabeu tiến những bước dài tới chức vô địch La Liga, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho vòng tứ kết Champions League, nơi họ sẽ gặp Bayern Munich. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Zinedine Zidane đã có những tiết lộ khiến NHM thực sự bất ngờ. Theo đó ông thừa nhận, mình chưa có kế hoạch gì cho tương lai do cho đến thời điểm này vẫn chưa nhận được bản hợp đồng gia hạn từ Chủ tịch Florentino Perez.

"Tương lai của tôi ở Real Madrid vẫn chưa được "an toàn". Do đó, tôi không chuẩn bị gì cho những kế hoạch xa xôi", Zidane thừa nhận. "Tôi biết khi huấn luyện Rea Madridl, mọi thứ sẽ như thế nào. Do vậy, tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Tôi không biết mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra như thế nào nữa. Chúng tôi còn 9 trận đấu, và đối với tôi, các cầu thủ đều rất quan trọng với đội bóng, không chỉ riêng BBC (Benzema - Bale - Cristiano Ronaldo)”.

Kể từ khi lên nắm quyền tại Real Madrid thay cho tiền nhiệm Rafa Benitez, HLV Zidane đã để lại những ấn tượng rất lớn, như vô địch Champions League mùa trước, tạo ra chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử CLB, liên tục dẫn đầu La Liga mùa này, đồng thời đã có mặt ở tứ kết Champions League... Tuy nhiên, ông cũng để lại nhiều vết gợn về quản lý.

Cụ thể, Ronaldo tỏ rõ sự không hài lòng khi không còn đóng vai trò tối quan trọng trong lối chơi của Real Madrid, Isco bóng gió ra đi vì phải dự bị quá nhiều và mới đây bị James Rodriguez văng tục khi thay tiền vệ người Colombia này ra sân ở trận gặp Leganes... Những mâu thuẫn liên tiếp với các trụ cột khiến phòng thay đồ Bernabeu “nổi sóng” và đó cũng là nguyên nhân vì sao Chủ tịch Perez vẫn còn ngần ngừ trong việc chìa ra một bản hợp đồng dài hạn.