Trước vòng 17: HAGL chật vật đấu Than Quảng Ninh

Sau khi trở về từ trận đấu với Campuchia, do đau bắp chân nên cầu thủ Văn Thanh của HAGL phải ở lại TPHCM để kiểm tra thay vì bay lên Gia Lai hội quân cùng đồng đội và cần vài ngày nghỉ ngơi hồi phục. Trong khi đó, ở trận lượt về này, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn sẽ đối đầu nhiều đàn anh như Hồng Quân, Xuân Tú... những người sát cánh cùng họ ở trận gặp Campuchia.

Công Phượng ra sân cả 10 trận chính thức, là cầu thủ mất nhiều sức lực nhất khi thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam trong hai tháng qua nên khi trở lại HAGL khó có thể thể hiện được đúng phong độ. Bên cạnh đó, vấn đề giải tỏa tâm lý cho Công Phượng cũng là bài toán đặt ra với BHL HAGL sau khi cầu thủ này bỏ lỡ quả đá phạt 11m ở trận thua Thái Lan tại SEA Games 29 và thi đấu dưới phong độ ở trận gặp Campuchia.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, nếu nói về độ thiệt hại thì HAGL chịu nặng nề nhất. Ngoài Văn Thanh, con bài chiến lược của đội bị chấn thương, thì các cầu thủ khác cũng cống hiến hết mình cho các ĐTQG, nhưng ông hy vọng các cầu thủ trẻ biết phải làm gì cho CLB và người hâm mộ Gia Lai.

Về phần Than Quảng Ninh, họ cũng gặp tổn thất không nhỏ với chấn thương của tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Trụ cột của Than Quảng Ninh gặp phải chấn thương trong trận đấu với Campuchia và được giữ lại Hà Nội để đi chụp MRI nhằm có đánh giá chính xác hơn về tình trạng chấn thương. HLV Phan Thanh Hùng cho biết, tuyển thủ Quốc gia này bị bong gân, cần phải nghỉ dưỡng khoảng 3-4 tuần sau khi đã có kết quả chụp phim và kết luận của bác sỹ. Minh Tuấn chính là người đã ghi bàn trong trận lượt đi giúp Than Quảng Ninh hòa 2-2 với HAGL.

Một cuộc đấu đáng chú ý ở thành Vinh là giữa SLNA và CLB Hà Nội. SLNA cũng đang đau đầu cho phương án thay thế cho cặp trung vệ khi Ngọc Hải bị chấn thương (không tập trung cùng ĐTQG) còn Văn khánh mới trở về từ ĐT U22 QG. Tình trạng quá tải, mệt mỏi chắc chắn sẽ xảy ra với các tuyển thủ trở về từ đội tuyển, khi họ vừa thi đấu không thành công ở đội tuyển U22 cũng như khá bết bát ở ĐTQG.

Tường Vũ