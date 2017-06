TPO - Ngày 27/6, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách ở tất cả các trận đấu thuộc hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017. Ông Hường sau đó “đóng phim mất tích”, như ngôn ngữ thông dụng hàng ngày.

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường.

Cụ thể theo Điều 1 quyết định số 308/QĐ-LĐBĐVN do ông Nguyễn Hải Hường ký có nội dung như sau: “Cấm CĐV Hải Phòng vào các sân vận động của đội khách có tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017 do có hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 14, ngày 24/6/2017 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội”.

Nguồn cơn của án phạt này là việc ở trận đấu trên, CĐV Hải Phòng đã đốt rất nhiều pháo sáng trên khán đài, thậm chí ném xuống sân kèm theo cả chai lọ, vật cứng…Lực lượng an ninh sân Mỹ Đình đã phải làm việc rất vất vả, trọng tài chính Công Khanh cũng liên tục phải cho trận đấu tạm dừng.

Ngay sau khi được ban hành, án phạt do ông Nguyễn Hải Hường ký đã bị rất nhiều ý kiến nghi ngờ về tính khả thi, cũng như nhiều yếu tố khác. Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng cho biết, Hải Phòng không có Hội CĐV, không đăng ký với VPF nên khó có thể cấm các CĐV đến sân. Ông Hùng vì vậy đặt câu hỏi Ban Kỷ luật VFF của ông Hường sẽ gửi văn bản kỷ luật trên tới đâu để thông báo?

Cũng theo ông Trần Mạnh Hùng, chỉ có một số CĐV Hải Phòng cấm đốt pháo sáng, trong khi hàng nghìn người khác tuân thủ luật rất nghiêm. “Họ (Ban Kỷ luật) lấy quyền gì cấm khán giả xem bóng đá?”-ông Trần Mạnh Hùng đặt câu hỏi.

Về điểm này, một quan chức BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) giải thích, án phạt của Ban Kỷ luật VFF hướng tới việc CĐV Hải Phòng tụ tập số đông, dễ gây rối. VPF sẽ có văn bản hướng dẫn tới các sân tổ chức trận đấu có Hải Phòng thi đấu. Tuy nhiên với câu trả lời trên, có thể hiểu BTC VPF gián tiếp thừa nhận việc cấm đến sân khách đối với CĐV Hải Phòng là thiếu khả thi. Thực tế chuyện này từng xảy ra năm 2009, khi ông Nguyễn Hải Hường cũng đưa ra một án phạt tương tự đối với CĐV Hải Phòng. Kết quả, các CĐV đất Cảng đã “lách luật” bằng cách không mặc trang phục cổ động khi vào sân, và chỉ “ra tay” khi đã an vị trong sân.

Về mặt ngôn từ, văn bản do ông Nguyễn Hải Hường ký cũng tỏ ra rất thiếu chặt chẽ. Một độc giả đã bình luận, khi Hải Phòng thi đấu trên sân khách, sân bóng trên đương nhiên là “sân nhà” của đội kia. Nội dung “Cấm CĐV Hải Phòng vào các sân vận động của đội khách…” là lủng củng, không chặt chẽ. Trên các trang mạng xã hội và một số tờ báo điện tử, nhiều CĐV Hải Phòng đã phản ứng khi cho rằng, quyết định của Ban Kỷ luật VFF do ông Nguyễn Hải Hường ký vi phạm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Hôm qua, HLV một CLB ở V-League (đề nghị không nêu tên) cho rằng, án phạt của ông Nguyễn Hải Hường “chưa trúng và đúng”. Theo HLV này, Ban Kỷ luật VFF cần yêu cầu BTC các sân đảm bảo tuyệt đối an ninh, và phạt nặng các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng an ninh trên sân có trách nhiệm xác định các đối tượng gây rối để áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, trấn áp thích hợp. Ban Kỷ luật VFF có thể ra án phạt cấm đến sân với từng CĐV cụ thể, sau khi đã qua xác minh rõ ràng.

Đây là một gợi ý rất đáng để Ban Kỷ luật VFF nghiên cứu. Tuy nhiên, với tất cả các nội dung chưa rõ ràng nêu trên, phóng viên nhiều tờ báo đã nỗ lực liên lạc với ông Nguyễn Hải Hường để trao đổi nhưng bất thành. Ông Hường đã tắt cả hai số máy điện thoại quen dùng, “mất tích” hoàn toàn ở trụ sở VFF.