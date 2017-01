Phải thi đấu xa nhà quanh năm, nên những ngày tết được sum họp bên gia đình đối với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của đội bóng HAGL luôn là một cảm giác hết sức đặc biệt.

Sau khi sang Singapore tái khám chấn thương, Tuấn Anh đã bay thẳng về Hà Nội và tự thưởng cho mình bằng một chuyến du xuân sớm tại Sapa, trước khi quay về Thái Bình chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.Trò chuyện cùng chúng tôi, Tuấn Anh tâm sự: “Tôi xa nhà từ năm 10 tuổi đến nay, nên rất trân trọng những thời khắc gia đình sum họp, đặc biệt là những ngày Tết. Khi ấy, tôi gạt qua tất cả những áp lực, âu lo trong công việc để có thể thoải mái nhõng nhẽo với bố mẹ và chị gái của mình như một cậu bé con mà không phải âu lo gì cả”.Chàng tiền vệ của đội bóng phố Núi cho biết bản thân rất muốn phụ giúp bố mẹ một tay trong việc dọn dẹp nhà cửa và mua sắm Tết, nhưng chẳng ai cho anh mó tay vào bất cứ việc gì. Vì vậy, những ngày này Tuấn Anh đã trở thành người đàn ông… rảnh rỗi nhất.Tuấn Anh thổ lộ: “Do bố mẹ cưng không cho đụng tay vào bất cứ việc gì, nên thời gian đầu ở Nhật tôi đã khá vất vả. Thế nhưng giờ tôi đã biết giặt giũ, nấu nướng và tự chăm sóc bản thân khá ổn, đến nỗi bố mẹ còn phải ngạc nhiên”.Kể về kỷ niệm ngày tết đáng nhớ nhất của mình, Tuấn Anh cho biết: “Từ nhỏ bố mẹ chưa bao giờ lì xì cho chị em tôi. Tôi không hiểu vì sao và cũng chẳng hỏi, dù thực tế gia đình tôi ở Thái Bình không hề khó khăn. Mãi đến tết 2011, tôi đã vòi bố mẹ tiền lì xì và lần đầu tiên bố đã mừng tuổi thằng út. Cũng năm ấy tôi bị chấn thương nặng phải qua Thái Lan phẫu thuật, và cả cái tết năm 2012 gần như không bước chân ra khỏi phòng vì không muốn bà con, xóm giềng biết tôi đang chấn thương. Sau lần ấy, tôi không bao giờ đòi bố mẹ lì xì nữa vì… quá sợ”.Nói về những món ăn ngày Tết yêu thích, chàng tiền vệ trẻ này cho biết: “Bình thường tôi rất thích món gà kho do mẹ nấu, nhưng những ngày tết tôi lại đặc biệt thích món thịt ngỗng, điều này cũng có nguyên do. Số là tôi có một người bác họ rất quí thằng cháu, những năm gần đây bác thường nuôi ngỗng để mỗi dịp tôi về quê, đặc biệt là Tết, chiêu đãi món ngỗng quay rất ngon. Bác bảo: “Ngỗng nhìn cũng giống thiên nga, nên cho thằng Tuấn Anh ăn để bay cao, bay xa như thiên nga”...Tuấn Anh cũng chia sẻ, sau giờ giao thừa anh luôn là người chở mẹ đi chùa và rất thích nhìn mẹ khấn cầu bình an cho gia đình và cậu con trai út: “Thật sự những lời khấn của mẹ tôi cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn khung cảnh lúc ấy rất bình yên nên cảm thấy rất thích”.Tuấn Anh kể lại một kỷ niệm hồi Tết năm 2016, lúc đi chùa cùng mẹ, anh có rút được một quẻ xăm, và thầy đã phán rằng cuối năm nay sẽ phất dữ lắm. “Chẳng biết thầy bảo phất cái gì, chứ cuối năm vừa qua bản thân tôi dính chấn thương nặng rồi phải chia tay AFF Cup 2016 ngay trước thềm giải đấu”, Tuấn Anh không khỏi bật cười.