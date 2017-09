Tuyển Việt Nam: Chờ cái duyên 'tướng' Chung

Cho đến lúc này, dù chiến tích được ghi nhận nhiều nhất về thuyền trưởng tạm quyền của ĐTVN vẫn là với bóng đá nữ, nhưng không thể phủ nhận cựu danh thủ của Đường sắt Việt Nam cũng là một trong số ít HLV nội có thành tích không tồi ở cấp CLB.Ở V-League dù khó có thể so sánh với người bạn – đồng đội cũ là HLV Lê Thuỵ Hải hay đàn em Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức nhưng tướng Chung cũng từng nâng cao chức vô địch giải đấu cao nhất hình chữ S vào năm 2015.Không chỉ có thành tích với Bình Dương tại V-League, ở cúp quốc gia cũng chính HLV Mai Đức Chung đã mang về chức vô địch duy nhất và...vĩnh viễn cho CLB đã giải thể là Navibank Sài Gòn ở mùa 2010.Điều đáng nói hơn ở chức vô địch của Bình Dương năm 2015, HLV Mai Đức Chung chỉ là người đóng thế,sau khi ông Hải “lơ” rời khỏi ghế nóng trong giai đoạn giữa mùa giải.Và cũng ở cấp CLB cho đến giờ thành tích lọt vào tới bán kết AFC Cup mà Bình Dương làm được vào năm2009 cũng một tay do thuyền trưởng tạm quyền của BĐVN gầy dựng bên cạnh dàn cầu thủ ngôi sao như Thế Anh, Như Thành...Thực tế, cho đến trước khi nhận lời tạm quyền dẫn dắt ĐTVN tham dự vòng loại Asian Cup 2019 HLV Mai Đức Chung chưa khi nào là người nắm quyền cao nhất với đội tuyển lớn, ngoài vai trò trợ lý cho cựu thuyền trưởng A.Riedl vào năm 2007.Nhưng cũng chính thời gian này, ông Chung “xe ca” với vai trò một người...đóng thế đã cùng với đội Olympic có những trận đấu khá hay trước các đối thủ Tây Á tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, trước khi chính thức nắm quyền ở đội U22 Việt Nam.Và đây là bước ngoặt để cựu danh thủ này tạo được dấu ấn lớn hơn nhiều so với các lần giúp tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games khi có được chiếc cúp Merdeka vào năm 2008.Những thành tích có được như thế trong quá khứ, cũng như hiện tại rõ ràng HLV Mai Đức Chung là người thích hợp nhất để kéo ĐTVN đi qua khó khăn trước mắt, sau ảnh hưởng của “cơn bão thất bại từ U22 Việt Nam” tại SEA Games 29 vừa qua.Và cũng bởi cái duyên với đội tuyển (dù là Olympic, hay tuyển nữ) cũng như khá son trong vai trò...đóng thế tại cấp CLB người hâm mộ có thể hy vọng đội tuyển sẽ thành côngtrong trận đấu gặp Campuchia vào ngày 5/9 tới.Phải hy vọng thế, nhất là khi niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá Việt dường như đã bị dập tắt sau SEA Games vừa qua, để cần một người nhen lại ngọn lửa đam mê và không ai tốt hơn là HLV Mai Đức Chung – một người dũng cảm trong bối cảnh hiện tại.

Theo Vietnamnet