TPO - Sẽ không có gì bất ngờ nếu tại FIFA World Cup U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới, đội tuyển U20 Việt Nam thua đậm các đối thủ, và dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Các cầu thủ U20 Việt Nam đang dốc sức để chuẩn bị cho giải U20 thế giới.

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng giải U20 thế giới tại Hàn Quốc, khá nhiều ý kiến đã tỏ ra lạc quan về bảng đấu của U20 Việt Nam. Cụ thể, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tơi vào bảng E, có sự góp mặt của U20 Pháp, U20 New Zealand và U20 Honduras.

Lý do theo nhận định, ngoại trừ Pháp là ứng viên số 1 thì hai đối thủ còn lại của U20 Việt Nam đều nhẹ hơn, nếu so với các đội bóng tham dự giải đấu. Cỡ như: U20 Argentina, Brazil, Bồ Đào Nha, Đức, Hàn Quốc…So sánh như vậy thì đúng nhưng có vẻ…chưa đầy đủ. Lý do theo Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, U20 Pháp, Honduras và New Zealand có thể nhẹ hơn so với các đội bóng kể trên, nhưng lại thừa trội nếu so với U20 Việt Nam.

Kiểm tra “lý lịch” 3 đối thủ ở bảng E của U20 Việt Nam, thì phải thừa nhận ông Tuấn có lý do để cẩn trọng. U20 Pháp giành vé tham dự giải với tư cách đội vừa đoạt ngôi vô địch U19 châu Âu 2016. Ở trận Chung kết giải này, Pháp đã đánh bại Ý tới 4-0. New Zealand là đương kim vô địch U20 châu Đại dương còn Honduras là Á quân U20 CONCACAF 2017.

Với lý lịch như trên, việc U20 Việt Nam có thể thua, thậm chí thua đậm tại giải đấu sắp tới ở Hàn Quốc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. VFF rõ ràng đã “biết người, biết ta” khi không gây áp lực thành tích đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Bên cạnh việc tạo điều kiện tối đa cho U20 Việt Nam tập huấn, chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ bị yêu cầu cần dốc sức để thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt.

“Đây là lầu đầu tiên trong lịch sử chúng ta dự tranh giải đấu cấp thế giới. Chúng tôi vì vậy yêu cầu các cầu thủ phải tận dụng tối đa cơ hội để tích luỹ được nhiều kinh nghiệm nhất có thể”-Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết.

Trong suốt hơn nửa tháng tập trung vừa qua, U20 Việt Nam đặc biệt được chú trọng rèn nhiều các bài tập nâng cao thể lực. Lý do bởi theo xác định của BHL đội tuyển U20 Việt Nam, tại giải đấu sắp tới ở Hàn Quốc, đội sẽ phải đối diện với những đối thủ vượt trội về thể lực và thể hình. Lịch tập luyện của toàn đội vì vậy đều đặn hai buổi sáng, chiều mỗi ngày, với đủ các món tập thể lực: hít đất, đẩy tạ, chạy bền…

Theo kế hoạch, ngày 16/4 tới đây đội sẽ lên đường sang Đức tập huấn. Tại đây, U20 Việt Nam sẽ lần lượt có ba trận đấu giao hữu với các đội trẻ các CLB ở Đức. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, do quan hệ hữu hảo giữa đôi bên, Liên đoàn bóng đá Đức mới đây đã gửi thư cho biết, sẽ tạo điều kiện tối đa cho U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn ở nước này.