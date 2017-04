TP - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang dốc sức tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu tầm thế giới, diễn ra trong tháng Năm tới tại Hàn Quốc.

Các cầu thủ U20 gắng sức nuốt trọn giáo án trong các buổi tập thể lực chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Đức đầu tuần tới. Ảnh: VSI.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được dự tranh FIFA World Cup U20, giải đấu vốn là bệ phóng cho rất nhiều tài năng bóng đá thế giới, gồm cả những tên tuổi lừng danh như Lionel Messi, Sergio Aguero (Argentina), Luis Figo (Bồ Đào Nha), Paul Pogba (Pháp)…Đây được xem là cơ hội quý giá để Việt Nam rèn quân, chuẩn bị lực lượng cho tương lai.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng E với sự hiện diện của đội tuyển U20 các nước Pháp, New Zealand và Honduras. So với các đội bóng còn lại của giải đấu thì ngoại trừ U20 Pháp, hai đối thủ còn lại là U20 New Zealand và U20 Honduras đều có vẻ “vừa miếng”. Điều này dẫn tới những dự báo rất lạc quan cho hành trình phía trước của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, mục tiêu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra đối với tuyển U20 Việt Nam lại không hề đề cập tới yếu tố thành tích. Tại sao?

Theo Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, trên thực tế các đối thủ của U20 Việt Nam ở bảng E chỉ nhẹ hơn khi so với các đội còn lại ở giải đấu, chứ không hề “dễ thở” nếu so với U20 Việt Nam. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U20 Việt Nam được tham dự sân chơi này. U20 Việt Nam chắc chắn thuộc nhóm các đội yếu nhất giải, đây là thực tế cần thừa nhận để chúng ta có hướng tiếp cận đúng đắn nhất. Khi làm việc với BHL đội tuyển U20 Việt Nam, chúng tôi không loại trừ khả năng đội sẽ thua, và thua đậm. Mục tiêu của chúng ta là từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, cũng như qua từng trận đấu có thể giúp các cầu thủ trẻ bản lĩnh hơn”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Kiểm tra “lý lịch” ba đối thủ của U20 Việt Nam ở bảng E thì có lý do để tin vào dự đoán của ông Trần Quốc Tuấn. U20 Pháp giành vé tham dự giải với tư cách đội vừa đoạt ngôi vô địch U19 châu Âu 2016. Ở trận Chung kết giải này, Pháp đã đánh bại Ý tới 4-0. New Zealand là đương kim vô địch U20 châu Đại dương còn Honduras là Á quân U20 CONCACAF 2017.

Dễ hiểu vì sao chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL đội tuyển U20 Việt Nam đang dốc sức rèn thể lực cho các cầu thủ. Từ hôm 21/3 tới nay, U20 Việt Nam đã trải qua hơn nửa tháng tập trung, và các bài tập thể lực luôn là “món” toàn đội phải “nhồi” hàng ngày. Gánh tạ, hít đất, chạy bền, bơi cạn…các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn không được chừa một món nào. Việc tập thể lực của toàn đội được thực hiện dưới sự theo dõi chặt chẽ của chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel.

Theo kế hoạch, ngày 16/4 tới đây U20 Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến tập huấn dài ngày tại Đức. Sau khi thống nhất với VFF, BHL đội tuyển U20 Việt Nam đã thống nhất lịch tập luyện và đấu tập tại Đức với cường độ tương tự như tại giải U20 thế giới. Mục tiêu của việc này là giúp các cầu thủ không bị hụt hơi khi phải căng sức trước đối thủ có thể lực, thể hình vượt trội. Lần lượt tại Đức, U20 Việt Nam sẽ gặp U23 Borussia Moenchengladbach vào ngày 19/4, U23 Schalke 04 ngày 24/4 và U19 Fortuna Dusseldorf ngày 26/4.

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, Liên đoàn bóng đá Đức mới đây đã gửi thư cho biết, sẽ tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển U20 Việt Nam trong quá trình tập huấn tại Đức. “VFF và Liên đoàn bóng đá Đức lâu nay vẫn thiết lập kênh quan hệ rất tốt. Vì vậy khi chúng ta đề nghị, phía bạn đã rất nhiệt tình nhận lời. Chúng tôi hy vọng chuyến tập huấn ở Đức sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho đội”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Liên quan đến U20 Việt Nam, hôm qua tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) đã được cho phép trở về CLB để thi đấu lượt trận 13 V-League 2017. Ngay sau trận đấu này, Đức Chinh sẽ trở lại Hà Nội để cùng đội tuyển U20 Việt Nam sang Đức.