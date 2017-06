TPO - Ngày 27/6, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt đối với CĐV Hải Phòng do hành vi gây rối ở trận CLB Hà Nội-Hải Phòng, lượt đấu 14 V-League 2017.

CĐV Hải Phòng tại sân Mỹ Đình.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy chiều 24/6. Đội khách Hải Phòng đã bị chủ nhà Hà Nội vươn lên dẫn sớm 2-0 ngay trong hiệp 1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Do diễn biến trên, CĐV Hải Phòng với lực lượng áp đảo trên các khán đài, đã liên tục đốt pháo sáng, ném vật lạ, chai lọ...xuống sân. Lực lượng an ninh đã phải rất vất vả để đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn.

Sáng 27/6, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với các vi phạm ở trận đấu này. Theo đó, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định cấm CĐV Hải Phòng vào các sân của đội khách có tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017.

Vi phạm của CĐV Hải Phòng được xác định đã gây mất an ninh, an toàn trận đấu. Quyết định kỷ luật do Trưởng ban Nguyễn Hải Hường ký ghi rõ BTC giải bóng đá Vô địch quốc gia 2017, các tổ chức, cá nhân có liên quan và CĐV Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định kỷ luật trên.

Do nhiều khúc mắc, Hội CĐV Hải Phòng hiện không được CLB thừa nhận. Sau án phạt của VFF, đã có khá nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của quyết định trên. Tuy nhiên, nhiều phóng viên liên lạc với Trưởng ban Nguyễn Hải Hường đều không được, do ông Hường tắt điện thoại.

Vào bóng kiểu triệt hạ, cầu thủ Hà Nội bị treo giò 8 trận Ngày 27/6, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phạt cấm thi đấu 8trận hậu vệ CLB Hà Nội Sầm Ngọc Đức do vi phạm ở trận đấu của CLB Hà Nội với Hải Phòng, lượt trận 14 V-League 2017.