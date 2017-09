Vì sao Barca bỏ những hợp đồng giờ chót?

Những bản hợp đồng trước giờ G vẫn thường mang tính quyết định cho chiến dịch chuyển nhượng khi những CLB muốn bán cầu thủ sẽ không hét giá như trước, còn những CLB thực sự muốn mua sẽ theo đuổi tới cùng.Người ta tin là Barca sẽ chộp được một ngôi sao lớn trong thời hạn chót đó, như Milan vẫn thường làm trước đây. Nhưng rốt cuộc, giới mộ điệu Barca thất vọng khi ban lãnh đạo không mua thêm được ngôi sao tấn công nào. Những lời chỉ trích đang nhắm vào ban giám đốc, trong đó Robert Fernandez và Albert Soler là những người hứng chịu tất cả.Theo Sport, “sự bướng bỉnh” của Paris Saint-Germain trong cuộc thương thảo chuyển nhượng Angel Di Maria đã làm Barca bực bội và từ bỏ thương vụ dù họ đã đến rất gần với cái giá mà CLB Pháp mong muốn. Phía Paris SG cũng khá ngạc nhiên khi Barca không nhích thêm chút nữa sau khi đã đề nghị 45 triệu EUR và việc CLB xứ Catalan từ bỏ đã làm uổng phí bao thời gian thương thảo của đôi bên.Bỏ Di Maria tất phải chộp lấy ngôi sao tấn công khác, nhưng dường như lúc ấy đã quá muộn cho Barca khi Liverpool đưa Philippe Coutinho vào đội hình tranh Premier League và Champions League của họ. Trong lúc Monaco từ chối chuyển nhượng Thomas Lemar.Tờ Mundo Deportivo tin rằng Barca sẽ tổ chức buổi họp báo vào trưa ngày thứ Hai để giải trình lý do họ bỏ qua cơ hội chuyển nhượng vào giớ chót. Đó là cơ hội để Robert Fernandez và Albert Soler giải thích lý do họ từ bỏ và buổi họp báo cũng là nơi giới mộ điệu quy trách nhiệm nếu mùa giải tới thất bại.Đài Radio Marca cho rằng lý do đơn giản nhất – nhưng cũng khó chấp nhận nhất – mà bộ đôi này đưa ra sẽ là “thị trường đang phát điên” nên họ tạm thời không mua.Hiện thời, Barca chỉ mới tuyển mộ được Paulinho, Gerard Deulofeu, Nelson Semedo và Ousmane Dembele trong mùa hè sau khi đã để Neymar sang Paris SG với giá kỷ lục 222 triệu EUR.

Theo SGGP