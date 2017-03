Công Phượng đã có 3 bàn thắng ở V-League năm nay, nhưng sự ổn định mà cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam vẫn còn thiếu, khiến cho anh khi tỏ khi mờ.

Công Phượng (10) mờ nhạt trước CLB TPHCM ở vòng 8 V-League (ảnh: Anh Hải)

Trong trận đấu giữa HA Gia Lai với CLB TPHCM thuộc vòng 8 V-League, Công Phượng có pha bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc, khi anh đánh đầu dội khung thành trống, từ tư thế không người kèm.Sau pha bỏ lỡ ấy, HA Gia Lai cũng đánh mất luôn cơ hội giành chiến thắng, rồi còn bị CLB TPHCM thắng ngược. Chính vì thế, pha bỏ lỡ cơ hội của Công Phượng có thể xem là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu.Cho đến sau vòng 8, Công Phượng đã có 3 bàn thắng tại V-League. Không đến nỗi “tịt ngòi”, cũng không còn chịu quá nhiều sức ép như trước đây, nhưng tính hiệu quả của ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam vẫn chưa được đánh giá cao.Cả 3 bàn thắng của Công Phượng đều đến từ những trận đấu mà đối thủ có vấn đề, khiến cho giá trị của các bàn thắng ấy giảm đi phần nào.Đầu tiên là 2 bàn của Công Phượng vào lưới Cần Thơ. Đấy là trận cầu mà người hiểu chuyện cho rằng Cần Thơ tự thua hơn là HA Gia Lai thắng. Đấy cũng là trận mà trước giờ bóng lăn đội bóng đất Tây Đô có vấn đề nội bộ, và thực tế là trong suốt hiệp 2, cả hệ thống phòng ngự của Cần Thơ gần như tê liệt, để đối phương thoải mái triển khai bóng.Bàn thắng khác của Công Phượng là pha ghi bàn vào lưới Long An ở vòng 7 V-League, trận đấu diễn ra chỉ 1 tuần sau sự cố trên sân Thống Nhất tối 19/2.Sau sự cố đấy, Long An sa sút cả về tinh thần lẫn thể lực. Và 1 tuần trước trận gặp HA Gia Lai, đội bóng miền Tây Nam bộ trong bối cảnh khuyết tướng (GĐKT Huỳnh Ngọc San từ chức, HLV Ngô Quang Sang bị cấm hành nghề), vắng lãnh đạo (chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm từ chức), chẳng có buổi tập nào đúng nghĩa.Chính vì thế, khi bước vào trận đấu, các cầu thủ Long An không đủ thể lực để đeo bám đối phương, và việc họ bị thủng lưới 3 bàn trong trận này, trong đó có pha lập công của Công Phượng cho HA Gia Lai cũng là điều dễ hiểu.Còn ở các trận đấu khác, khi đối thủ có sự tập trung, đầy đủ thể lực và để mắt đến Công Phượng, tiền đạo của Gỗ đều “tịt ngòi”, có khi gần như mất hút.Đấy là vấn đề mà Công Phượng cần phải cải thiện, bởi lối chơi của anh vẫn chưa có gì mới mẻ đối với các đội bóng ở V-League, và chuyện phong toả ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với các hàng thủ tại V-League.