HLV Minh Phương

Sau scandal trên sân Thống Nhất, Long An đã có những biến động về nhân sự. Một trong số ấy, lãnh đạo đội bóng đã quyết định mời GĐKT của đội hạng Nhất Bình Phước, vốn từng thi đấu cho đội nhà về ngồi ghế thuyền trưởng. Đáng tiếc, trong lần đầu ra mắt, Minh Phương đã không thành công khi Long An phải hứng chịu thất bại 0-3.Tuy nhiên, cựu tuyển thủ QG vẫn bình thản, ông nói: “Trong bóng đá, khi sai lầm trong một giây phút nào đó thì phải trả giá thôi. Đó là điều phải chấp nhận. Thua 0-1, 0-2 hay 0-3 cũng là thua, nên tôi vẫn kêu gọi các cầu thủ cứ chơi bóng, tìm kiếm bàn thắng. Điều quan trọng là tôi chưa có quen khi mới làm việc cùng nhau và dần dần các cầu thủ sẽ quen với cách làm việc của tôi”.Minh Phương cũng bày tỏ sự hài lòng về tinh thần của đội nhà: “Điều tôi hài lòng nhất là sau sự cố các cầu thủ Long An đã đứng dậy và thi đấu với 100% tinh thần của mình. Đây cũng là điều bản thân cảm thấy hài lòng nhất. Chắc chắn, trong thời gian tới Long An sẽ phải thay đổi nhiều hơn nữa về lối chơi”.Một trong những người hùng giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016 cũng chia sẻ về tương lai phía trước: “Bản thân tôi khi còn thi đấu và giờ đây làm huấn luyện, tôi có một niềm tin, niềm tin rất lớn là sẽ vực dậy được Long An. Tôi tin đội bóng của tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện tại ở chặng đường tiếp theo.”Khi được hỏi về Công Phượng đã chơi như thế nào, HLV Nguyễn Minh Phương đã từ chối bình luận, thay vào đó ông chỉ nói ngắn gọn: “Tôi chỉ quan tâm về đội bóng của tôi làm việc trên sân thế nào. Công Phượng đá thế nào thì tôi đã nghiên cứu trước trận đấu rồi".Có thể hiểu cho những phát biểu của Minh Phương vì như ông nói điều quan tâm nhất chính là Long An đã thi đấu như thế nào chứ không phải là đối thủ chiến thắng ra sao. Cũng từng rất nhiều lần, cựu tuyển thủ này từ chối nói về Công Phượng, vốn chỉ là đàn em, bậc cháu của mình. Theo Minh Phương đấy là cách để giúp Công Phượng tiến bộ thay vì nói quá nhiều về cầu thủ này.