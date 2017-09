Vì sao VFF không mời HLV Hoàng Anh Tuấn thay Hữu Thắng?

TTK VFF Lê Hoài Anh hôm nay cho hay, bộ phận chuyên môn VFF đang tổng hợp hồ sơ các ứng viên HLV trưởng ĐTQG, thay HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từ chức. Điểm đáng chú ý là trong 5-6 bộ hồ sơ được sàng lọc ra, tất cả đều là HLV ngoại.

Vì sao chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN lại khiến các ông thầy nội sợ đến vậy? Câu trả lời dễ nhất là các HLV nội lo ngại sự bấp bênh, thiếu an toàn khi ngồi vào ghiếc ghế “nóng” nhất làng bóng đá. Từ năm 2010 tới nay, mới chỉ 3 ông thầy nội dám nhận lời VFF, là các ông Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc và mới nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tất cả đều không ở được quá 2 năm.

Trường hợp HLV Lê Huỳnh Đức có thể xem là điển hình của tâm lý muốn an toàn của các HLV Việt Nam. Đương kim thuyền trưởng CLB Đà Nẵng từng nhiều lần được VFF ướm lời, nhưng chưa lần nào nhận lời. So với ghế HLV trưởng ĐTVN, thì vị trí ở Đà Nẵng đối với Huỳnh Đức “ấm” và an toàn hơn nhiều.

Thực tế, bóng đá Việt Nam hiện tại vẫn không thiếu người có dũng khí, dám ngồi vào vị trí của HLV Hữu Thắng để lại. HLV Mai Đức Chung là một ví dụ. Ông Chung sau trận thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia, đã cho biết sẵn sàng cân nhắc nếu được VFF mời.

Trường hợp thứ 2, được tín nhiệm nhiều hơn là đương kim HLV trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn có thuận lợi là tuổi đời trẻ hơn HLV Mai Đức Chung, có kinh nghiệm ở cả V-League và các ĐTQG. Từ năm 2016 tới nay, ông Tuấn liên tục “ghi điểm” khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ thi đấu thành công rực rỡ ở các giải đấu cấp khu vực cũng như châu lục. Từng được tu nghiệp ở Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn có triết lý bóng đá khoa học, mang tính thực tế cao.

Thực tế năm 2012, ông Hoàng Anh Tuấn từng được VFF nhắm thay HLV Phan Thanh Hùng sau khi ông Hùng từ chức vì thất bại của ĐTVN ở AFF Cup. Tuy nhiên phút cuối, kế hoạch trên “bể” vì ông Tuấn bị phản ứng bởi một lãnh đạo VFF có ảnh hưởng lớn thời điểm trên.

Số ông Tuấn “con” có vẻ lận đận khi lịch sử tiếp tục lặp lại, lần này là với bầu Đức. Không hiểu vì lẽ gì, ông Hoàng Anh Tuấn không được lòng bầu Đức, người đang là đương kim Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF. Ông Đức công khai chê HLV Hoàng Anh Tuấn, ngay khi U20 Việt Nam chưa kịp ráo mồ hôi ở World Cup U20 thế giới.

Nếu nhìn vào cách bầu Đức “áp đảo” các quan chức VFF khác để thanh lý hợp đồng với HLV Toshiya Miura, đưa Hữu Thắng lên thay, có thể hiểu vì sao lúc này HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thể là ứng viên cho vị trí trên tuyển Việt Nam.

