TPO - Công tác đảm bảo an ninh, an toàn là một trong những điểm sáng của Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017.

Đại tá Tống Mạnh Hùng

Giải diễn ra không gặp bất kỳ sự cố nào về an ninh, được BTC giải đặc biệt đánh giá cao.

Nói về công tác an ninh, an toàn của giải, Trưởng Công an TP Ninh Bình, Đại tá Tống Mạnh Hùng cho biết: Sau khi có chỉ đạo từ Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Ninh Bình đã xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh cho Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017 một cách chi tiết.

“Giải năm nay diễn ra trùng dịp kỷ niệm 25 năm tái thành lập tỉnh, mang ý nghĩa lớn. Chúng tôi vì vậy xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Riêng lực lượng của công an thành phố đã được huy động 250 người. Ngoài ra chúng tôi còn huy động thêm các lực lượng khác, khoảng 30 người để tham gia công tác giữ gìn trật tự, an toàn, đảm bảo giải đấu diễn ra thành công”, đại tá Hùng cho biết.

Cũng theo đại tá Tống Mạnh Hùng, sau khi triển khai kế hoạch tới các chiến sĩ công an, lực lượng an ninh tại hội trường, Công an tỉnh đồng thời bố trí tổ chức thực binh tại hiện trường từ chiều ngày 25/3, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

“Địa bàn Ninh Bình các năm gần đây thường được Trung ương lựa chọn tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, cán bộ chiến sĩ đã làm việc nhiều nên có kinh nghiệm. Chúng tôi không gặp khó khăn nào trong quá trình bảo vệ an ninh cho giải Việt dã”-ông Tống Mạnh Hùng cho biết.