TP - Chiều 21/3, BTC Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong 2017 đã tổ chức họp báo tại trụ sở báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội). Cuộc họp báo đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông cả nước, tham gia đưa tin về sự kiện.

Các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam cùng Ban tổ chức và đại diện các nhà tài trợ tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý.

Theo kế hoạch, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 58 năm 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Ninh Bình vào ngày Chủ nhật, 26/3. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều qua, ông Lê Xuân Sơn, TBT báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC giải cho biết: “Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong là giải đấu có tuổi đời lâu nhất trong hệ thống các giải đấu thể thao Việt Nam. Giải ra đời từ năm 1958 và được tổ chức hàng năm, ngoại trừ duy nhất năm 1980 vì lý do khách quan. Điều đó cho thấy sức sống mãnh liệt, lâu bền và những đóng góp đối với thể thao Việt Nam nói chung, sự rèn luyện sức khoẻ của người dân nói riêng. Được như vậy là nhờ sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành Thể dục thể thao cũng như sự phối hợp của các địa phương, HLV, VĐV, nhà tài trợ và các cơ quan truyền thông”.

Thông tin từ BTC giải cho biết, giải năm nay thu hút số lượng các nhà tài trợ kỷ lục-7 đơn vị, trong đó có nhà tài trợ Kim cương, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt với nhãn hàng Máy làm mát cao cấp DAIKIO; các nhà tài trợ Vàng gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (SABECO) với thương hiệu Bia Sài Gòn, Công ty Nestle Việt Nam với thương hiệu thức uống giàu dinh dưỡng Milo. Theo ông Lê Xuân Sơn, điều này cho thấy sự quan tâm, chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp đối với môn điền kinh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Với sự giúp sức từ các nhà tài trợ, BTC đã quyết định nâng tổng quỹ tiền thưởng cho giải lên 20%, đạt gần 200 triệu đồng. “Chúng tôi hoàn toàn có thể tăng giải thưởng lên cao hơn. Tuy nhiên sau khi trao đổi và bàn bạc với Bộ môn cùng Liên đoàn điền kinh Việt Nam, BTC quyết định tăng với mức như trên để vừa không gây áp lực đối với các giải đấu khác, vừa vẫn có sự khuyến khích đối với VĐV, HLV”-TBT Lê Xuân Sơn cho biết.

Tại cuộc họp báo chiều qua, rất nhiều câu hỏi đã được giới truyền thông đặt ra đối với BTC. Báo Sài Gòn Giải Phóng thể thao đặt câu hỏi, BTC có triển khai việc mời các VĐV quốc tế dự tranh nội dung marathon như ý định trước đây hay không. Trả lời câu hỏi này, TBT Lê Xuân Sơn cho biết, do còn vướng các vấn đề về kinh phí và kỹ thuật, việc mời VĐV quốc tế hiện vẫn đang là ý tưởng, và sẽ được cân nhắc ở các giải tới.

Bổ sung thêm ý kiến của ông Lê Xuân Sơn, Trưởng Bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thuỷ cho biết, BTC Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong có thể học tập kinh nghiệm tổ chức của các giải đấu quốc tế, qua đó nâng tầm giải. “Tôi cho rằng nếu chúng ta cùng chung nỗ lực, Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong hoàn toàn đủ điều kiện để nâng cả chất và lượng”-ông Dương Đức Thủy chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của PV báo Tuổi Trẻ về quy định hạn chế giờ đối với các VĐV thi nội dung marathon, dẫn tới việc số lượng VĐV phong trào, nghiệp dư tham gia chưa đông đảo so với số lượng người luyện tập chạy cự ly dài, Phó TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng giải thích, các VĐV phong trào đã được “nới” thời gian dự thi một tiếng so với VĐV chuyên nghiệp. Cũng vì vậy, giải năm nay đã đón số VĐV thi đấu marathon tăng đột biến so với trước.

“Chúng tôi không thể tăng thêm thời gian vì còn liên quan tới truyền hình và công tác tổ chức, tổng kết giải. Tuy nhiên có thể tới đây BTC sẽ cân nhắc tăng thêm thời gian, tạo điều kiện cho nhiều người hơn nữa có thể tham gia”-ông Nguyễn Mạnh Hùng nói. Một số ý kiến khác của Tạp chí Thể thao Việt Nam, báo Nông thôn ngày nay và Truyền hình kỹ thuật số VTC đề cập tới những vấn đề chuyên môn của giải đấu đều được BTC có câu trả lời chi tiết, đầy đủ.

Theo danh sách đăng ký của các đoàn, Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017 sẽ có 27 đơn vị, gồm 280 VĐV tham gia tranh tài. Giới chuyên môn dự đoán với việc tăng tiền thưởng cùng các quy định khác, giải đấu năm nay sẽ diễn ra sôi động, hấp dẫn.

Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Ninh Bình vào sáng Chủ nhật 26/3. Giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV6 Đài truyền hình Việt Nam bắt đầu từ 6h30.