TP - Ngày 24/3, BTC Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong đã có cuộc họp với BTC địa phương tỉnh Ninh Bình để chốt lại công tác tổ chức giải. Ninh Bình cho biết tới ngày hôm qua, các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Các VĐV Bình Định tập luyện trên đường chạy chuẩn bị cho cuộc đua vào sáng 26/3. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Tiến-Phó TBT báo Tiền Phong, đồng Phó BTC giải đã đánh giá cao sự ủng hộ, phối hợp của các sở-ban-ngành tỉnh Ninh Bình trong quá trình chuẩn bị cho Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017. Ông, Vũ Tiến cho biết: “Giải năm nay trùng dịp kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi hy vọng thông qua giải đấu không chỉ khuyến khích sự phát triển của điền kinh Việt Nam, phong trào rèn luyện thể dục thể thao của người dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh các danh thắng của Ninh Bình ra toàn quốc và quốc tế”.

Theo Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường, tới thời điểm hiện tại, khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, và hiện chỉ còn phải đi vào các chi tiết.

“Năm nay, Ninh Bình rất vinh dự được đăng cai giải đấu có truyền thống lâu đời này. Đây là sự kiện thể thao quan trọng, đồng thời cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch của Ninh Bình tới bạn bè trong nước, quốc tế. Chúng tôi vì vậy xác định cần chuẩn bị thật chu đáo công tác tổ chức giải, để lại ấn tượng đẹp trong mắt quan khách và người xem truyền hình”-ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Khâu đảm bảo an ninh, an toàn cho các VĐV thi đấu và những người tham dự được xác định đặc biệt quan trọng. Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động 166 cán bộ, chiến sĩ quân đội địa phương tham gia làm nhiệm vụ. BTC địa phương cũng huy động thêm hơn 30 người thuộc các lực lượng khác làm công tác tại chỗ, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Đại diện Công an Ninh Bình hôm qua cho biết, kế hoạch cụ thể đã được triển khai tới từng chiến sĩ. Theo kế hoạch, chiều nay các lực lượng đảm bảo an ninh giải sẽ diễn tập công tác chuẩn bị tại khu vực diễn ra thi đấu.

Về công tác y tế, BTC sẽ bố trí 2 xe cứu thương túc trực 24/24 tại địa điểm thi đấu, đồng thời có thêm 3 tổ cấp cứu, mỗi tổ có một bác sĩ chính sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các VĐV trong trường hợp cần thiết. Các công tác khác như an toàn vệ sinh thực phẩm, lưới điện… cũng được lên kế hoạch chu đáo. Phía Ninh Bình cũng huy động thêm 2.000 người tham gia chạy đồng hành, chuẩn bị chương trình ca nhạc, văn nghệ phục vụ khán giả.