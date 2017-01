TP - Đội chót bảng HAGL tiếp CLB Sài Gòn trên sân nhà Pleiku và họ đã giành được điểm đầu tiên để ăn Tết Nguyên đán.

Các cầu thủ HAGL (giữa) đã có điểm đầu tiên tại V-League 2017 sau trận hòa với CLB Sài Gòn. Ảnh: VSI

HAGL đang có khởi đầu vô cùng bết bát khi toàn thua từ đầu mùa và đứng bét bảng. Hôm qua, dù chỉ có 1 điểm và vẫn đứng bét bảng nhưng đội bóng phố Núi đã chặn được cơn lốc toàn thua đầu mùa.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sắp đặt nhiều nơi hàng công. Ở trận thua SHB Đà Nẵng 0-1 trong ngày ra quân, Công Phượng và Văn Toàn đá tiền đạo. Trở về sân nhà và để thua 1-2 trước Hải Phòng ở vòng 2, cầu thủ đá cánh Văn Thanh được bố trí đá cắm. Trong chuyến hành quân ra Hàng Đẫy (vòng 3) và thua 0-3 trước Hà Nội FC, HAGL tiếp tục sử dụng bộ ba chủ lực Văn Thanh, Công Phượng và Văn Toàn nhưng họ vẫn không ghi nổi bàn thắng. Lần này, lại Công Phượng và Văn Toàn, nhưng người ghi bàn cho HAGL là cầu thủ ngoại Ideguchi.

Đó là ở phút 51, Ideguchi san bằng cách biệt cho HAGL sau đường chuyền của Công Phượng, bóng treo vào cho Ideguchi đánh đầu ngược. Bóng đập cột dọc phải rồi va vào cột dọc trái trước khi được trọng tài xác nhận bàn thắng cho HAGL. Trước đó bàn mở tỷ số cho Sài Gòn FC ở phút 20 do công của Xuân Nam.

HAGL đã có bàn thắng, dù là một bàn thắng để xua đi nỗi hoang mang của hàng công. Thực tế, những Công Phượng, Văn Toàn đã cầm bóng rất nhiều, nhưng họ để lại chỉ là ở mức độ gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Trong lúc đó, hàng hậu vệ của HAGL lại chơi rất mong manh. Trước lối chơi thực dụng, bóng dài cho các ngoại binh có thể hình to cao của Sài Gòn FC là Patrick (cao 1m85) và Marcelo (1m90) ở tuyến trên, hàng thủ của HAGL đã không kèm nổi. Rất may là trong trận này họ không ghi bàn, nhưng đã có cầu thủ nội (Xuân Nam) làm thay vì các hậu vệ của HAGL chú tâm vào các cầu thủ tiền đạo ngoại của đối phương.

Đội bóng phố Núi đã có 1 bàn thắng, dù bàn thắng rượt đuổi nhưng các cầu thủ trẻ của HAGL cũng đã giải tỏa được tinh thần. Bằng chứng là sau bàn thắng gỡ hòa họ tỏ ra nguy hiểm hơn và uy hiếp khung thành Sài Gòn FC nhiều hơn.

Có vẻ như sự trở lại của Công Phượng đã bước đầu đã dần đem lại tín hiệu tích cực về chuyên môn cho đội bóng phố Núi. Còn các gương mặt trẻ từng gây ấn tượng ở AFF Cup 2016 là Văn Thanh và Văn Toàn tuy chưa như mong đợi nhưng cũng đã có thể giúp HAGL có được điểm số đầu tiên sau 4 vòng đấu. HAGL đã trải qua mạch thất bại liên tiếp, nhưng bây giờ con số đó đã được chặn lại.

Tín hiệu đã có với các cầu thủ trẻ HAGL nhưng khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở phía trước. Dù sao, có 1 điểm để ăn Tết vẫn còn là hơn không.

Ở 6 trận còn lại, đáng nói là FLC Thanh Hóa sau những ồn ào về việc bỏ giải, trên sân khách Gò Đậu, họ đã lội ngược dòng để có tỷ số hòa 2-2 trước Bình Dương, để vẫn tiếp tục dẫn đầu giải.

Trước đây, mỗi khi đến sân Gò Đậu, FLC Thanh Hóa thường đá với vai kẻ dưới cơ. Thậm chí, ở mùa trước, dù thắng 3-0 nhưng đó là trận đấu mà đội khách phải chơi phòng ngự phản công và ghi bàn nhờ những sai lầm hàng thủ của B.Bình Dương. Nhưng giờ đây khi bị dẫn trước 2 bàn, họ đã chủ động dâng lên tấn công và gỡ được 2 bàn.

Trên sân khách Thống Nhất, Hà Nội FC đã thắng CLB TPHCM 3-1 để vươn lên thứ hai. Thắng trên sân khách còn có 2 đội khác là Sông Lam Nghệ An đã thắng Long An tại Tân An với tỷ số 2-1 và QNK Quảng Nam thắng Than Quảng Ninh 3-1 trên sân Cẩm Phả.

Ngoài trận hòa 1-1 giữa HAGL và Sài Gòn FC, hòa 2-2 giữa Bình Dương và FLC Thanh Hóa, một trận khác cũng có tỷ số hòa là K.Khánh Hòa hòa XSKT Cần Thơ với tỷ số 2-2. Chỉ duy nhất một trận chủ nhà thắng là SHB Đà Nẵng thắng Hải Phòng trên sân Hòa Xuân với tỷ số 2-0.