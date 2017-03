TP - Với chỉ 1 chiến thắng sau 10 trận đã đấu, Long An và XSKT Cần Thơ đang chia nhau 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2017. Ngay trên họ là B.Bình Dương, đội bóng bằng giờ này mùa bóng năm ngoái vẫn còn là ĐKVĐ V-League.

Đây là một thực tế rất buồn nhưng không ngạc nhiên với những CLB này, bởi chiến lược xây dựng nhân sự của họ từ nhiều năm qua chủ yếu là mua cầu thủ từ tứ xứ lắp ghép thành đội bóng và gần như bỏ quên hoàn toàn khâu đào tạo tuyến kế thừa.

Cách làm này chỉ phát huy hiệu quả khi đội bóng rủng rỉnh về tiền bạc, và tới lúc họ gặp khó khăn về tài chính thì cũng là lúc bão tố ập tới. Tháng 3 năm ngoái, B.Bình Dương còn là ĐKVĐ V-League, còn XSKT Cần Thơ được xem như là thiếu gia của giải VĐQG.

Bây giờ, điểm chung giữa 3 CLB này là họ mới chỉ có được duy nhất 1 trận thắng kể từ đầu giải và gần như chắc chắn sẽ có ít nhất 1 CLB trong số này phải nhận vé xuống hạng sau khi mùa bóng năm nay kết thúc.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi vị trí đội sổ, Long An thậm chí còn đưa ra mức thưởng vào hàng kỷ lục ở V-League là 500 triệu đồng cho mỗi trận thắng để kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Thế nhưng, khi trình độ chuyên môn của Long An quá chênh lệch so với đối phương thì việc treo thưởng thật cao với họ chẳng khác nào chuyện leo cột mỡ, nên đã 8 vòng đấu liên tiếp gần đây Long An chỉ thua và thua, còn tệ hơn cả 2 đội bóng không hề dùng tới “doping tiền” là XSKT Cần Thơ và B.Bình Dương.

Long An từng trở thành thế lực của V-League nhờ tiền bạc rủng rỉnh, nhưng thứ vũ khí ấy hiện tại đã mất hết tác dụng, và đấy là nỗi buồn không chỉ của riêng Long An.