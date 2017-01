TP - Hai vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá Vô địch quốc gia, V.League 2017 chứng kiến lượng khán giả tụt giảm so với con số trung bình mùa giải trước. Đã có những ý kiến phản đối lịch thi đấu mùa giải năm nay.

Sân Tân An vắng hoe khán giả trong ngày chủ nhà Long An tiếp B.Bình Dương. Ảnh: T.Vũ

Theo thống kê của VPF, vòng 1 thu hút 60 ngàn khán giả, nhưng vòng 2 chỉ còn 33 ngàn người. Tổng cộng hai vòng đấu vừa qua, V-League chỉ thu hút được 93.000 cổ động viên đến sân. Tính trung bình, mỗi sân chỉ có… hơn 6.600 khán giả! Đây là con số thấp bởi so với mùa giải năm ngoái, mỗi trận đấu thu hút được trên 10.000 khán giả.

Lượng khán giả ở một số trận đấu thực sự ở mức báo động. Cụ thể như trận Sài Gòn-SHB Đà Nẵng hôm lượt trận thứ 2 ngày 14/1, sân Thống Nhất chỉ có khoảng 3.000 CĐV. Cũng ở vòng đấu này, cặp đấu Quảng Nam-CLB Hà Nội diễn ra trên sân Tam Kỳ chỉ có vỏn vẹn 2.500 người. Đây cũng là số người đến sân theo dõi trận đấu giữa Long An với B.Bình Dương trên sân Long An. Nhỉnh hơn một chút, sân Vinh ở trận đấu của đội chủ nhà SLNA với Cần Thơ thu hút được khoảng 4.000 CĐV tới sân. Tuy nhiên so với các mùa giải trước khi SLNA còn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của CĐV, số lượng khán giả như trên thực sự là nỗi buồn đối với đội bóng xứ Nghệ.

Ở mùa giải năm nay, dù đầu tư lực lượng ồ ạt, mang về cả HLV nước ngoài Petrovic, nhưng CLB bóng đá Thanh Hóa lại chưa thực sự thu hút được đông đảo CĐV. Ở trận thắng SLNA 2-0 trong ngày khai mạc của đội Thanh Hóa, thống kê của VPF chỉ có 9.000 CĐV. Có vẻ như việc thi đấu không thành công ở mùa giải trước đã phần nào ảnh hưởng tới tinh thần ủng hộ đội bóng của CĐV Thanh Hóa.

Một đội bóng khác là HA.GL cũng ghi nhận sụt giảm lượng CĐV đến sân trong ngày thi đấu của đội nhà. Lượt trận thứ 2 của HA.GL hôm 13/1, sân Pleiku chỉ có khoảng 7.000 CĐV. Trong khi ở mùa giải trước, các trận đấu của HA.GL thường kín sân. Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HA.GL hôm qua đã tỏ ra bức xúc khi cho rằng, lịch thi đấu của BTC không khoa học, dẫn đến việc CĐV gặp khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, các trận đấu bóng đá là một dịp giải trí của khán giả nên phải tổ chức vào dịp cuối tuần, như trận trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng, mặc dù xa thành phố nhưng khán giả vẫn chen chúc và xé rào vào xem. Thống kê của BTC, trận đấu này của HA.GL với SHB Đà Nẵng có tới 19.000 CĐV. Còn lượt trận thứ 2 vừa rồi, tổ chức vào ngày thứ 6 nên những khán giả ở xa phải tuân thủ giờ làm (theo chính phủ quy định) đã không thể đến sân được, điều này làm doanh số bán vé giảm, giảm thu nhập của CLB. Ông Tấn Anh không đồng ý với phương án dồn lịch tổ chức giữa tuần, rồi kéo dài qua tháng 11 làm CLB phải trả thêm tháng lương.

“Tới đây các trận đấu vòng 3 tổ chức vào thứ tư thì lượng khán giả đến sân còn có thể giảm nữa. Tôi cho rằng VPF cần rút kinh nghiệm đối với việc này, vì thi đấu mà thiếu khán giả thì trận đấu cũng mất đi sức hút”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Theo TGĐ VPF Cao Văn Chóng, việc bố trí các trận đấu của V.League diễn ra vào ngày thường là do bất khả kháng. “Vấn đề này chúng tôi cũng đã trao đổi với các CLB, và đều có văn bản để các CLB góp ý thêm. Phải nói thật rằng để trận đấu diễn ra vào giữa tuần cũng không phải mong muốn của BTC, nhưng do điều kiện về thời gian không cho phép, nên BTC buộc phải theo phương án đó”-ông Cao Văn Chóng nói.

Theo ông Chóng, BTC đã cố gắng điều chỉnh lịch để tạo điều kiện cho khán giả đến sân đông hơn, như việc một số trận lùi xuống đá lúc 18h. Về việc lượng khán giả đến sân giảm sút, ông Cao Văn Chóng cho biết: “Thời điểm này đã cận Tết, nên người dân có thể cũng bận rộn công việc hơn. Chưa kể vừa qua thời tiết rét mướt ở nhiều vùng, cũng ảnh hưởng tới tâm lý người hâm mộ. Chúng tôi hy vọng ra năm tình hình sẽ tốt hơn”. Theo ông Cao Văn Chóng, một số sân như Thanh Hoá, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Thống Nhất…khán giả tương đối đông.