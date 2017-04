TP - Vòng 11 Toyota V-League, cả FLC Thanh Hoá và Hà Nội FC không ra trận do phải thi đấu AFC Cup, nhưng Quảng Nam FC đã không thể vượt lên dẫn đầu BXH vì họ đã đầu hàng trên sân Pleiku.

Các cầu thủ HAGL đã có chiến thắng đầu tiên sau 3 trận không được hưởng niềm vui thắng trận. Ảnh: VSI.

Tạm ngăn đà khủng hoảng

Đã 3 năm qua, HAGL không thể đánh bại được Quảng Nam. Đội bóng phố núi thậm chí còn thất bại trước đối thủ này khi chơi trên sân nhà Pleiku, nhưng chiều qua họ đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Quảng Nam. Chiến thắng giúp HAGL tạm thời ngăn đà khủng hoảng sau khi họ trải qua 3 trận thua liên tiếp.

Quảng Nam FC thi đấu ổn định từ đầu mùa giải đến nay và họ mới chỉ để thua 1 trận trên 10 trận đã đấu, nhưng trận làm khách đến trên phố núi lần này họ đã thi đấu quá nhạt nhòa. Các thống kê đều cho thấy Quảng Nam chơi dưới cơ các cầu thủ trẻ HAGL.

Phần lớn đội hình của HAGL mới trở về từ ĐTQG. Những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, A Hoàng có ít thời gian để hồi phục thể lực, họ chỉ có hơn 1 ngày để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu, nhưng các cầu thủ trên đều ra sân trong đội hình xuất phát và chơi khá năng nổ. Phía Quảng Nam, 2 tiền vệ Huy Hùng và Thanh Trung cũng mới trở về từ đội tuyển và đội hình Quảng Nam có sự trở lại của Claudecir nhưng họ đã chơi quá bế tắc, không cho thấy hình ảnh những chiến binh thật sự. Không thấy pha tổ chức có nét nào của tiền vệ Thanh Trung cũng như chưa thấy pha bóng nào đặc trưng của tiền vệ Huy Hùng, còn tiền đạo Minh Tuấn (thay Đại Dương) thì quá mờ nhạt.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ phút 51. Từ cú đá phạt của Hồng Duy, Công Phượng tung người vô lê. Bóng trúng xà ngang bật ra tìm đến đúng vị trí của Ngọc Quang và đi vào lưới trống. Các cầu thủ của Quảng Nam liền khiếu nại với trọng tài. Họ cho rằng Ngọc Quang đã rơi vào thế vị việt khi ghi bàn nhưng trọng tài chính, ông Hoàng Anh Tuấn đã bác khiếu nại của đội khách.

Hơn 40 phút sau đó (kể cả bù giờ), Quảng Nam vẫn không sao triển khai thế trận tấn công mạch lạc để đòi lại bàn thắng, ngược lại khung thành của họ chịu rất nhiều sóng gió mà nếu thủ môn Văn Cường không xuất sắc, có lẽ số bàn thua của Quảng Nam không chỉ là 1.

Bàn thắng quá đỗi bất ngờ

Bất ngờ lớn nhất của lượt đấu này là trên sân Hòa Xuân khi chủ nhà SHB Đà Nẵng chưa thua trên thánh địa mới này lại thúc thủ trước Khánh Hòa chơi thiếu người. Khánh Hòa với các cầu thủ trẻ ngày càng tiến bộ như Duy Thanh, Quốc Chí, Lâm Ti Phông là nhân tố có vai trò quan trọng trong lối chơi mà HLV Võ Đình Tân đang xây dựng cho đội bóng. Mới phút thứ 8, Mai Thanh Nam (Khánh Hòa) bị thẻ đỏ vì truy cản Đức Chinh nhưng đến phút 65, Quốc Chí đánh đầu ghi bàn sau quả đá phạt góc của đồng đội. Một bàn thắng quá đỗi bất ngờ, khiến HLV Lê Huỳnh Đức chết lặng bên ngoài đường biên. Thắng trận này, Khánh Hòa được 19 điểm đã leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng tiếp đón SLNA và họ đã chia điểm. Stevens là người đã mở tỷ số cho chủ nhà, còn Văn Đức là người gỡ hòa 1-1 khi tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà.

Trận đấu trên sân Gò Đậu, trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với tiền đạo Dyachenko của TPHCM sau tình huống đánh nguội với một hậu vệ của Bình Dương. Bàn thắng duy nhất của chủ nhà được ghi trước đó ở phút 55 khi Đinh Hoàng Max tung ra cú dứt điểm cực mạnh sút tung lưới thủ môn đối phương.

Hôm kia, Long An trắng tay trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp của Long An khi HLV Minh Phương ngồi ghế nóng. Chỉ có được 4 điểm sau 11 vòng đấu, khó khăn muôn trùng dành cho HLV Minh Phương. Với 9 trận thua liên tiếp ở mùa giải 2017, Long An đang là tân “kỷ lục gia” buồn của V-League. Một kỷ lục chẳng đội bóng nào muốn thiết lập.