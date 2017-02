TP - Các đội bóng thành London đều gây thất vọng khi không thể giành trọn 3 điểm ở lượt trận sớm vòng 23 Ngoại hạng Anh: Arsenal gục ngã trước Watford, trong khi Chelsea và Tottenham đều bị các đối thủ cầm chân.

Nỗi thất vọng của Alexis Sanchez khi đội nhà bại trận ngay trên sân Emirates. Ảnh: EMPICS.

Trận cầu tâm điểm lượt đấu sớm vòng 23 Ngoại hạng Anh rạng sáng qua là chuyến làm khách trên sân Liverpool của Chelsea. Đội bóng thành London bước vào trận đại chiến với tâm thế vững vàng khi đang duy trì chuỗi phong độ cao giúp họ chiếm lĩnh ngôi đầu BXH. Bất bại trong 5 trận gần nhất tại Anfield, cộng thêm việc Liverpool đang rơi vào cuộc khủng hoảng mini với 3 trận thua liên tiếp càng khiến cho đoàn quân của HLV Antonio Conte có niềm tin để giành trọn 3 điểm. Tuy vậy, đội bóng áo xanh lại không tận dụng được cơ hội hiếm có để bứt phá trong cuộc đua vô địch khi để đối thủ cầm hoà 1-1.

Chelsea là đội mở tỷ số nhờ cú đá phạt đẹp mắt của David Luiz ở giữa hiệp 1, nhưng lại để cho Liverpool nhanh chóng có bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Đáng lý ra đoàn quân của HLV Conte đã có thể rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn nếu Diego Costa thực hiện thành công quả phạt đền khi thời gian đang trôi về những phút cuối của trận đấu.

Mặc dù đội nhà không giành chiến thắng song HLV Conte của Chelsea vẫn có lý do để hài lòng bởi ở hai trận đấu kết thúc trước đó không lâu, hai người hàng xóm là Tottenham và Arsenal không tận dụng được cơ hội để thu hẹp khoảng cách, dù đều gặp đối thủ yếu thế hơn. Tottenham chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa đáng thất vọng 0-0 trước đội bét bảng Sunderland. Trong khi đó, Arsenal còn thê thảm hơn khi phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Watford. Trận này, Pháo thủ nhận cú sốc khi bất ngờ thủng lưới 2 bàn chỉ sau 13 phút đầu trận. Những nỗ lực sau đó của các học trò HLV Arsene Wenger chỉ giúp họ đem về 1 bàn gỡ duy nhất nhờ công của Iwobi ở phút 58. Thất bại này báo hiệu việc Arsenal đang đi vào lối mòn quen thuộc. Như thường lệ, Pháo thủ lại thể hiện phong độ thất thường khi mùa giải bước vào cuộc đua nước rút.

Không giành được chiến thắng, ba đội bóng thành London vẫn đang chia nhau những vị trí dẫn đầu BXH. Với 56 điểm, Chelsea duy trì khoảng cách an toàn 9 điểm so với đội đứng thứ 2 là Tottenham. Arsenal cùng điểm với “Gà trống” nhưng xếp sau do thua về chỉ số phụ. Dù vậy, cú sảy chân của các đội bóng thành London sẽ mở ra cơ hội vàng cho thành Manchester trong việc áp sát tốp 4.