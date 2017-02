TP - Không phải là những đội đầu bảng, nhưng trận đấu giữa Long An và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, bởi lứa cầu thủ xuất sắc của đội khách cũng như sự trở lại sau khủng hoảng của đội chủ nhà.

Tân HLV Minh Phương (bìa phải) có giúp Long An vượt qua thời điểm khó khăn? Ảnh: VSI.

Thay cả đội trưởng lẫn HLV trưởng sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League 2017, chủ nhà Long An đang cực kỳ khó khăn khi đối đầu với HAGL, đội bóng đang có được phong độ cực tốt. Ngoài mất mát về thành phần Ban lãnh đạo và BHL, Long An còn tổn thất 2 vị trí trong đội hình chính khi thủ môn Minh Nhựt và hậu vệ đội trưởng Quang Thanh bị treo giò hai năm.

Trong diễn biến mới nhất, chiều qua (24/2), tại thị trấn Bến Lức (Long An) – bản doanh của CLB Long An, lãnh đạo đội bóng vừa chính thức bổ nhiệm cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương làm HLV trưởng với hợp đồng 2 năm.

Thừa nhận sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách trong bối cảnh Long An đang đi xuống cả tinh thần lẫn chuyên môn, nhưng tân HLV Nguyễn Minh Phương tự tin cho rằng, đội bóng sẽ vượt qua khó khăn và lấy lại hình ảnh như thời GĐKT Henrique Calisto.

Nói là như thế, còn người hâm mộ thì đang chờ xem Long An sẽ làm cách nào để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Cuộc đối đầu với HAGL sẽ là trận đấu đầu tiên để các thành viên trong ban huấn luyện mới của Long An khẳng định bản lĩnh của mình.

Hơn 10 năm trước, cuộc chiến giữa ĐTLA và HAGL luôn hấp dẫn và quyết liệt. Thời thế đổi thay, cả ĐTLA và HAGL đều không còn là những đại gia. Tuy nhiên, ở vòng 7 này, cuộc so kè giữa họ lại bất ngờ trở thành tâm điểm vì những lý do ngoài chuyên môn.

Những ngày qua, Long An vẫn thể hiện quyết tâm của một tập thể đoàn kết, họ bắt tay nhau “đội nắng” để tập luyện. Dù sứt mẻ nghiêm trọng về mặt lực lượng, nhưng nhiều khả năng Long An sẽ không buông xuôi khi đối đầu với HAGL, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Thế nhưng cố gắng của họ có thể vượt qua một HAGL trẻ trung đang lên phong độ hay không vẫn là một dấu hỏi. Nếu không gồng mình trước HAGL để thoát khỏi vị trí đáy bảng xếp hạng, chủ nhà Long An sẽ sa lầy vào tâm bão của V-League.

Long An gặp vấn đề còn HAGL đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với 1 hòa, 2 thắng sau 3 thất bại liên tiếp trước đó. Quả là khó cho thầy trò tân HLV Minh Phương.