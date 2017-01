TP - Ngày 9/1, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết đã làm việc “ổn thỏa” với CLB Hải Phòng. Việc Hải Phòng không cho ê-kíp truyền hình của VPF tường thuật trận đấu giữa đội bóng này với Sài Gòn FC trở thành sự cố nổi cộm ở vòng 1, V.League 2017.

Ê kíp bình luận của VPF phải tường thuật trận đấu trong quán trà đá bên ngoài sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: Nhất Nam

Thi đấu trên sân nhà nhưng Hải Phòng, Á quân mùa giải trước đã thúc thủ 0-1 trước Sài Gòn FC. Chuyên môn trận đấu chỉ ở mức trung bình, nhưng lãnh đạo CLB Hải Phòng lại gây ồn ào với việc từ chối cho ê-kíp truyền hình của VPF vào tường thuật trực tiếp trận đấu. Lý do phía CLB Hải Phòng đưa ra là để đảm bảo an ninh, do trận đấu có lãnh đạo thành phố dự khán.

“Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời”, ê-kíp truyền hình của VPF đã phải…ra quán trà đá để tường thuật trận đấu, phục vụ người hâm mộ. Câu chuyện bi hài trên trở thành chuyện đàm tiếu trên mạng. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trước đó việc lắp cáp quang phục vụ truyền hình trực tiếp ở sân vận động Lạch Tray cũng gặp khó khăn. Phải rất vất vả thuyết phục, lãnh đạo CLB Hải Phòng mới chấp thuận. Nhưng cho đến thời điểm trận đấu giữa Hải Phòng với Sài Gòn FC diễn ra chiều 8/1, thì sự cố trên xảy ra.

“Nói căng thẳng thì cũng không hẳn đúng. Anh Hùng (Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng-pv) cũng chỉ là có những phản biện đối với chúng tôi. Tôi cho rằng chuyện đó cũng là bình thường, vì khi làm việc đâu thể lúc nào cũng đạt được sự nhất trí”.

Ông Cao Văn Chóng, TGĐ VPF

Ngay tối 8/1, một cán bộ VPF phàn nàn với Tiền Phong, quan hệ giữa Hải Phòng và VPF thời gian gần đây khá xấu. Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng nhiều lần phản ứng với VPF. Lần ngược lại thì chuyện này có vẻ đúng, khi trong các năm 2014, 2015, ông Hùng đều có những phát biểu rất gai góc nhắm vào VPF. Như hồi năm 2015, ông Trần Mạnh Hùng từng chỉ trích VPF ngay tại Hội nghị tổng kết mùa giải, hôm 28/9 tại Hà Nội. Hôm qua, một số phóng viên đã liên lạc với ông Hùng để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng không được trả lời. Giám đốc điều hành Phạm Công Phương cũng từ chối với lý do không nắm được vụ việc và ngoài chuyên môn.

Trả lời Tiền Phong, TGĐ VPF Cao Văn Chóng cho biết, vụ việc ở Hải Phòng là “rất đáng tiếc”. Theo ông Chóng, sau khi được báo cáo đầy đủ, VPF đã làm việc với phía CLB Hải Phòng để tìm hiểu nguyên nhân, và đã dàn xếp ổn thỏa. “Chúng tôi cũng rất chia sẻ với áp lực đối với CLB Hải Phòng trong vấn đề đảm bảo an ninh cho trận đấu. CĐV Hải Phòng thường đông đảo và rất cuồng nhiệt, trận đấu lại là trận khai mạc nên áp lực an ninh rất lớn. Theo tôi cả VPF và Hải Phòng đều có điểm chung là hướng tới khán giả, thực hiện các công việc một cách tốt nhất để phục vụ trận đấu. Còn quá trình thực hiện có vấn đề gì xảy ra, hoàn toàn có thể khắc phục được” - ông Cao Văn Chóng cho biết.

Theo ông Cao Văn Chóng, rất may mắn khi dù tường thuật trực tiếp ngoài sân nhưng tín hiệu, hình ảnh truyền hình của VPF vẫn tốt, mượt mà. “Từ lượt trận thứ 2, tôi khẳng định sẽ không xảy ra sự cố tương tự. Các bên nếu cùng vì cái chung thì việc gì cũng có thể giải quyết được” - ông Chóng nói.

Trả lời câu hỏi về quan hệ căng thẳng giữa Hải Phòng với VPF thời gian vừa qua, ông Chóng cho biết: “Nói căng thẳng thì cũng không hẳn đúng. Anh Hùng (Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng-pv) cũng chỉ là có những phản biện đối với chúng tôi. Tôi cho rằng chuyện đó cũng là bình thường, vì khi làm việc đâu thể lúc nào cũng đạt được sự nhất trí”.

Hôm qua, có tin Ban quản lý Hội CĐV Hải Phòng đã quyết định dừng việc diễu hành quanh thành phố trước trận đấu của đội nhà, nhằm tránh phát sinh sự cố. Giám đốc điều hành Phạm Công Phương mặc dù vậy không bình luận về việc này, do Hội CĐV Hải Phòng chưa được công nhận chính thức. Được biết, do bất đồng quan điểm về việc Hội CĐV có thuộc quyền quản lý của CLB hay không, việc thành lập Hội CĐV Hải Phòng hiện vẫn chưa hoàn tất theo các tiêu chí và yêu cầu do BTC VPF đưa ra. Ở V.League, Hải Phòng là một trong số ít các CLB có lượng CĐV hùng hậu và cuồng nhiệt nhất.