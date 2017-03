TPO - Chiều nay 20/3, đoàn công tác của VTV và báo Tiền Phong đã có chuyến khảo sát và làm việc với BTC địa phương tỉnh Ninh Bình để rà soát công tác chuẩn bị cho Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 58-2017.

Khu vực cổng tam quan trên đường Tràng An, Ninh Bình sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và thi đấu Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 58 năm 2017 ảnh H.H

Theo kế hoạch hoạt động, chiều nay 20/3, đoàn công tác của Ban tổ chức báo Tiền Phong và Đài truyền hình Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chương trình tường thuật trực tiếp Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 58 năm 2017, đã làm việc với Ban tổ chức địa phương về công tác chuẩn bị cho giải.

Trong cuộc làm việc này, đội ngũ đạo diễn, kỹ thuật của VTV đã tiến hành khảo sát đường đua, được lựa chọn trên cung đường Tràng An, Ninh Bình với khu vực khai mạc, xuất phát và về đích được bố trí ở khu vực cổng tam quan.

Do khu vực thi đấu có địa hình khá rộng và kéo dài, các cán bộ VTV đã làm việc chi tiết với đại diện các đơn vị điện lực, VNPT, công an, Sở VHTTDL Ninh Bình để tính toán vị trí đặt máy có thể có được khuôn hình đẹp nhất, các phương án đảm bảo cung cấp điện, cáp quang, thông tin liên lạc thông suốt cũng như vấn đề an ninh, an toàn trong suốt quá trình thực hiện tường thuật trực tiếp.

Các đạo diễn, kỹ thuật hình của Đài THVN khảo sát khu vực đường đua ảnh H.H

Sau buổi làm việc, ông Đoàn Kim Phú, Phó trưởng ban Sản xuất các chương trình Thể thao của Đài THVN đánh giá cao công tác chuẩn bị đường chạy cùng khác khu vực chuyên môn của BTC địa phương. Ông Phú cho biết với địa hình đẹp, không gian thoáng đãng, êkíp thực hiện chương trình sẽ sử dụng flycam trong quá trình tác nghiệp để có được những khung hình đại cảnh rộng lớn, phong cảnh hút hồn của vùng đất được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính của bom tấn Kong: Skull Island đang gây sốt hệ thống rạp chiếu phim trên khắp thế giới.

Về công tác tổ chức, các bên cũng rà soát lại công tác chuẩn bị cho giải, nắm bắt tình hình ăn ở, tập luyện và đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn VĐV tại Ninh Bình. Ông Đinh Văn Tiên, Phó giám đốc Sở VHTTDL Ninh Bình khẳng định BTC địa phương sẽ làm hết sức mình để tổ chức thành công Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 58 năm 2017, tổ chức tại khu vực đường Tràng An, Ninh Bình vào sáng ngày 26/3 tới. Đây cũng là lần thứ 2 Ninh Bình có vinh dự là chủ nhà đăng cai giải đấu, sau lần đầu cách đây đã gần 50 năm.

Đại diện công an, CSGT, Sở VHTTDL Ninh Bình bàn phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho giải ảnh H.H

Chiều mai, 21/3, cuộc họp báo giới thiệu giải đấu và công bố các nhà tài trợ cho giải sẽ được tổ chức tại toà soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Đây cũng là giải đấu ghi nhận kỷ lục các nhà tài trợ đồng hành. Tính đến nay, BTC đã nhận được sự hỗ trợ hết sức quý báu từ nhà tài trợ Kim cương- Công ty CP Cơ Điện lạnh Đại Việt với nhãn hàng Máy làm mát cao cấp DAIKIO; Các nhà tài trợ Vàng- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) với thương hiệu Bia Sài Gòn, Công ty Nestle’ Việt Nam với thương hiệu thức uống dinh dưỡng giàu năng lượng MILO; Nhà tài trợ Bạc- Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường và các nhà Đồng tài trợ- Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Công Nghiệp Quang Trung.