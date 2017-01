TP - Tiền vệ xuất thân từ học viện bóng đá HA.GL-Arsenal-JMG có tên trong danh sách đề cử rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng nam năm 2016. Giải thưởng sẽ được công bố ngày hôm nay, 4/1 tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo ĐTQG ở loạt trận giao hữu và vòng bảng AFF Cup, Xuân Trường có rất ít cơ hội thể hiện mình trong màu áo CLB Incheon United. Ảnh: VSI

Ngoài Lương Xuân Trường, danh sách đề cử rút gọn Quả bóng vàng năm 2016 còn 4 cầu thủ khác gồm Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HA.GL) và Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). Trường hợp Xuân Trường ban đầu đã không có tên do vướng tiêu chuẩn “thi đấu xuất sắc tại các giải đấu trong nước” do khoác áo Incheo United (Hàn Quốc) ở mùa giải 2016. Anh chỉ được đề cử bổ sung sau khi BTC điều chỉnh điều lệ, điều chưa có tiền lệ của giải thưởng Quả bóng vàng.

Chúng tôi đã tham khảo một số đồng nghiệp về danh hiệu Quả bóng vàng 2016, và nhiều người thừa nhận, đã rất khó khăn để chọn ra một cái tên thuyết phục nhất. Đã có người khi được BTC giải đề nghị giới thiệu, đã đề cử chỉ danh hiệu Quả bóng bạc và bóng đồng, và để trống danh hiệu Quả bóng vàng.

Điều này xuất phát từ thực tế không thành công của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG, khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải dừng chân ở bán kết. Đây là thành tích không thỏa mãn được khao khát của người hâm mộ, cũng như thấp hơn so với chỉ tiêu LĐBĐVN (VFF) đặt ra (vào chung kết). Trong khi đó, 3 tiêu chí của danh hiệu Quả bóng vàng thì 2 là về chuyên môn: Cầu thủ thi đấu xuất sắc tại các giải đấu trong nước, Cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo ĐTQG ở các lứa tuổi. Tiêu chí còn lại là Cầu thủ có đạo đức, phong cách thi đấu tốt, không bị kỷ luật ở CLB và Liên đoàn. Vì tiêu chí cuối cùng này, trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) và tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội) đã bị loại, do các án kỷ luật ở V.League. Trường hợp Văn Quyết là khá đáng tiếc.

Trong bối cảnh trên, các giải đấu trong nước có thể trở thành cứu cánh để những người bỏ phiếu cân nhắc. Khi đó, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) và Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội) có nhiều lý do để hy vọng.

Vũ Minh Tuấn đã chơi cực tốt trong màu áo Than Quảng Ninh, góp công lớn vào thành tích vô địch cúp Quốc gia của đội bóng đất mỏ. V.League 2016 cũng chứng kiến phong độ tuyệt vời của Than Quảng Ninh dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, khi họ cạnh tranh tới phút cuối với những đối thủ mạnh như CLB Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá. Nếu cộng thêm đóng góp ở cấp độ ĐTQG, những người duy mỹ có thể chọn Vũ Minh Tuấn, bởi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình, tạo nên chuỗi cảm xúc lay động trái tim cả triệu người hâm mộ.

Tương tự, trong một đội hình đăng quang chức vô địch V.League có những “chân tiền” như Gonzalo, Văn Quyết, việc Thành Lương vẫn xuất sắc nhất đủ cho thấy tài năng và vai trò của anh ở CLB Hà Nội.

So với 2 gương mặt trên, Lương Xuân Trường nếu thuần tuý ở góc độ chuyên môn có thể chưa thực sự thành công. Tiền vệ xuất thân từ Học viện HA.GL-Arsenal-JMG thực sự là gương mặt đáng xem nhất ở 3 trận đấu vòng bảng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Nhưng ở hai trận bán kết với Indonesia, người ta nhắc nhiều hơn đến Vũ Minh Tuấn và hậu vệ Văn Thanh. Tại Incheon United, Xuân Trường cũng chỉ được ra sân ở giai đoạn cuối, và việc anh phải chia tay sớm đội bóng này để đầu quân cho Gangwon phần nào cho thấy lý do.

Tuy nhiên, cho dù không đoạt Quả bóng vàng, Lương Xuân Trường và HA.GL cũng có lý do để mãn nguyện. Đội bóng phố Núi thực tế đã đại thắng, khi không tính Xuân Trường đang thi đấu ở nước ngoài, còn có thêm 1 gương mặt lọt vào đề cử rút gọn, chuyện hiếm với một CLB đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng giải VĐQG. Giá trị của nó có thể đánh đổi bằng những khán đài chật khán giả ở mùa giải tới. Đấy là chưa kể, Xuân Trường được đề cử cũng là một tiền lệ, và lập tức trở thành ứng viên thực sự.

Trường hợp Xuân Trường chiến thắng, giới bóng đá Việt Nam ắt có thêm một kinh nghiệm mới mẻ, để tự đánh giá cũng như định hướng lại cách làm.