Tiền vệ Xuân Trường là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở trận đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) hòa Đài Bắc Trung Hoa tối qua. Dù vậy, tiền vệ vừa trở về từ Hàn Quốc cho biết mình chưa thực sự hài lòng và ĐTVN cũng rút ra những bài học.

Xuân Trường được coi là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu - Ảnh: Gia Hưng

Xuân Trường chơi trọn vẹn 90 phút. Anh được HLV Hữu Thắng xếp đá ở vị trí sở trường tiền vệ trung tâm. Trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa tối qua, Xuân Trường đã thực hiện rất nhiều đường chuyền chuẩn xác cho các đồng đội. Nếu tận dụng tốt những pha kiến tạo từ Xuân Trường, đội tuyển Việt Nam có lẽ đã ghi được bàn thắng sớm.Đánh giá về trận đấu, Xuân Trường nói: “Dù đây là một trận giao hữu quốc tế nhưng ĐTVN đã chiến đấu hết mình, cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. ĐTVN đã tạo ra nhiều cơ hội và đẫ để hua 1 bàn thắng do mất tập trung. Đây là bài học với ĐTVN”.Theo Xuân Trường, Đài Bắc Trung Hoa chủ yếu chơi phòng ngự phản công, chờ sai sót của ĐTVN để ghi bàn. Đội bạn cũng đã có thể lực tốt trong trận đấu này.Một trong những lý do khiến ĐTVN chưa chơi với 100% phong độ có thể là do các cầu thủ lo sợ chấn thương. Xuân Trường tiết lộ trước trận đấu HLV Hữu Thắng đã dặn toàn đội là mục tiêu chính của trận đấu là không để xảy ra chấn thương vì mặt sân xấu.Sau trận hòa Đài Bắc Trung Hoa, Xuân Trường hy vọng ĐTVN sẽ lắp ráp đội hình nhanh, chuẩn bị tốt nhất cho trận mở màn tại vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới.