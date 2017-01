TPO - Lầu Năm Góc ngày 1/1 cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu đã pháo kích một cứ điểm súng cối ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, cạnh hai tòa nhà trường học bỏ trống mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng để tấn công các lực lượng an ninh Iraq.