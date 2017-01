TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24/1, các tỉnh phía miền Bắc và miền Nam nắng ráo, các tỉnh miền Trung có mưa to. Cần lưu ý là thời tiết các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao khiến mưa tiếp diễn, tập trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Đến đêm nay, mưa mở rộng và cường độ mưa tăng lên, từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa ở miền Trung dự báo kéo dài đến 26/1 với lượng mưa cả đợt 50-100mm.

