TPO - Theo một số nguồn tin an ninh Iraq, ngày 23/4, các tay súng IS cải trang thành binh sĩ quân đội Iraq đã phục kích, tấn công một đoàn xe của chính phủ tại vùng sa mạc phía Tây nước này, khiến 10 nhân viên an ninh thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Video đang được xem nhiều