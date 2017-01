TPO - Đại diện phe đối lập vũ trang Syria tham gia hòa đàm tại Astana (Kazakhstan), ông Osama Abu Zeid tuyên bố phe này từ chối xem xét dự thảo hiến pháp Syria do Nga đề xuất, với lý do nhiệm vụ chính hiện tại là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Zeid nhấn mạnh rằng đây là dự thảo hiến pháp do bên ngoài đưa ra và không thể được chấp nhận.