TPO - Nhiều lần hỏi đạo diễn về kinh phí làm phim nhưng anh gãi đầu cười rất chân tình: "chưa biết là bao nhiêu". Ở thời điểm này anh bất ngờ thông báo kinh phí lên tới gần 18 tỷ đồng dù là phim không nhà lầu, siêu xe hay diễn viên ngôi sao.

"Cha cõng con" chính thức công chiếu từ 5/4 trên toàn quốc

Duyên may với nhạc sỹ xứ Kim Chi

Đạo diễn Lương Đình Dũng kể từ diễn viên, bối cảnh cho tới cuộc gặp gỡ nhạc sỹ Hàn Quốc đều là duyên may. Qua một người bạn, anh được giới thiệu với nhạc sỹ Lee Dong-jun (còn gọi là Lee Dong-june). Lúc đầu anh chưa biết đạo diễn Lee từng làm nhạc cho nhiều phim nổi tiếng Hàn Quốc như Shiri (1999), 2009 Lost Memories (2001), Taegukgi - Cờ bay phấp phới (2004), Miracle on Cell No. 7 - Điều kỳ diệu phòng giam số 7 (2013), Operation Chromite (2016).

Một nhạc sỹ có tiếng như thế cho nên việc nhận lời làm nhạc phim cho “Cha cõng con” cũng không đơn giản. Sau khi đọc kịch bản, nhạc sỹ Lee Dong-Jun mới nhận lời. “Tôi đã khóc khi xem phim và đó là cảm hứng trong quá trình viết nhạc phim. Tôi thích "Mùi đu đủ xanh" của Trần Anh Hùng và giờ là "Cha cõng con" của Lương Đình Dũng”, nhạc sỹ Hàn Quốc tiết lộ.

"Cha cõng con" được kỳ vọng là phim dung dị, giàu cảm xúc và giá trị nhân văn

Khi biết phim chuẩn bị được công chiếu ở Việt Nam, Lee Dong-jun tỏ ra vô cùng háo hức, ông nhận lời mời sang dự buổi chiếu phim tại Hà Nội và TP. HCM. Ông hy vọng nhạc phim góp phần làm nên thành công cho tác phẩm đậm chất nhân văn và duy mỹ của Lương Đình Dũng.

Cảnh thiên nhiên hùng vĩ và được chăm sóc tỉ mẩn của đoàn làm phim "Cha cõng con" khi lên hình

“Phim có thời gian ghi hình thực tế gần 62 ngày và cả quay bổ sung gần 80 ngày, trong khi nhiều phim điện ảnh gần đây chỉ quay trong 1 tháng. Sở sĩ thời gian quay dài như vậy do đạo diễn là người kỹ tính, yêu cầu làm đi làm lại cho tới kỳ ưng ý thì thôi. Khó khăn nữa là đoàn làm phim rất đông trẻ con. Để có được cảnh cậu bé chạy trên triền cỏ đẹp như một bức tranh, giữa ánh sáng vàng ruộm trên những ngọn cỏ xanh, hoa may trong gió, ngoài việc thuê người trông, chăm sóc cỏ thì mỗi ngày chỉ có 15 phút thời điểm ánh sáng tốt nhất để quay. Riêng cảnh này phải quay trong mấy ngày đạo diễn mới ưng ý”, đại diện nhà sản xuất “kể tội” đạo diễn.

Về điều này chính Lương Đình Dũng từng cười thừa nhận. Không chỉ ở hiện trường mà ngay cả khi làm hậu kỳ, anh đều đỏi hỏi ê kíp phải nói “tốt” chứ không phải “thế cũng được”. Có ngày cả đoàn quay ở sân bay nhưng do diễn viên diễn xuất không tốt, anh cho cả đoàn đi về chờ hôm sau. Có hôm cả đoàn chỉ quay được đúng một cảnh.

Đoàn là phim liên tục di chuyển từ Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Sài Gòn. Khi phim đã hoàn thành về đến phòng dựng nhưng đạo diễn xem lại thấy chưa ưng ý nên ê kíp phải ngược lên Hà Giang quay bổ sung. NSND Lý Thái Dũng là nhà quay phim nổi tiếng nhiều lúc cũng phải chào thua sự khắt khe của ông đạo diễn “Cha cõng con”. Đạo diễn cũng bỏ ra 1 năm 13 ngày làm hậu kỳ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng và NSND nhà quay phim Lý Thái Dũng

Sau 10 năm ấp ủ, hơn hai tháng quay phim và hơn 1 năm làm hậu kỳ “Cha cõng con” chính thức ra rạp từ 5/4. Trước khi ra mắt công chúng Việt Nam, phim được chọn trình chiếu ở nhiều liên hoan phim quốc tế như Liên hoan phim Quốc tế Arizona lần thứ 26 tại Mỹ (Arizona International Film Festival); Liên Hoan phim Châu Á Thái Bình Dương Châu Mỹ La Tinh lần thứ 17 (DC Asian Pacific American Film Festival); Liên hoan phim Quốc Tế Julien Dubuque lần thứ 6 (Julien Dubuque International Film Festival); Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương Los Angeles lần thứ 33; Liên hoan phim Quốc tế Houston lần thứ 50 và Liên hoan phim Quốc tế Boston lần thứ 15.