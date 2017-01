Mặc dù là một tỷ phú công nghệ và rất bận rộn nhưng niềm đam mê đọc sách đã "ngấm vào máu" Bill Gates. Thói quen mỗi tuần đọc một cuốn sách đã theo ông từ khi còn là một đứa trẻ cho đến tận bây giờ, khi đã là người giàu nhất thế giới.

Ảnh: Gatesnotes.

Trên trang cá nhân Gatesnotes, Bill Gates cho biết, trước kia chưa bao giờ ông cảm thấy có nhiều quyền lựa chọn để tìm hiểu những điều mới như hiện nay. "Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ có vài chọn lựa để tìm hiểu về những điều mới. Cha mẹ tôi có một bộ sách bách khoa toàn thư thế giới, và tôi đã đọc lần lượt chúng theo thứ tự bảng chữ cái", Bill Gates nhớ lại.

Ông cho biết thêm rằng, thời điểm đó không có các khóa học trực tuyến, bài giảng video, hay bài giảng audio,... để ông có thể tiếp cận với những ý tưởng mới và các nhà tư tưởng như ngày nay.

Tuy nhiên, cũng chính những điều đó đã trở thành động lực biến đọc sách thành cách yêu thích nhất giúp Bill Gates tìm hiểu về một chủ đề mới. "Tôi đã đọc trung bình mỗi tuần một cuốn sách kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Ngay cả khi lịch trình của tôi có ngoài tầm kiểm soát, tôi vẫn bớt chút ra rất nhiều thời gian để đọc", Bill Gates cho biết.

Thói quen đọc sách thường xuyên đã giúp Bill Gates chắt lọc ra được những điều bổ ích và thú vị nhất từ các cuốn sách. Cũng từ đó hầu như mỗi năm ông đều chọn ra danh sách những cuốn sách yêu thích nhất để giới thiệu đến những người thích đọc sách. Dưới đây là 5 cuốn sách mà ông cho rằng đáng đọc nhất trong số hàng chục cuốn sách mà ông đã đọc trong năm qua. Những cuốn sách này có nhiều chủ đề khác nhau, từ chiến thuật chơi tennis cho tới công nghệ và cả những cuốn sách về chính trị.

"String Theory" của tác giả David Foster Wallace

Theo Bill Gates, cuốn sách này nghe tiêu đề có vẻ liên quan đến vật lý nhưng thực ra nó không hề có gì liên quan. "Tuy nhiên, tiêu đề của nó có thể làm cho bạn trông siêu thông minh nếu bạn đọc nó trên một chuyến tàu hoặc một chuyến bay", Bill Gates giải thích một cách hài hước.

"String Theory" là bộ sưu tập các bài luận tốt nhất của David Foster Wallace về tennis, một môn thể thao mà Bill Gates đã từ bỏ do quá bận rộn khi điều hành Microsoft và tôi mới bắt đầu chơi lại. Theo Bill Gates, người đọc không cần phải chơi hay thậm chí xem tennis để thích cuốn sách này bởi cách tác giả sử dụng ngòi bút cũng điệu nghệ không kém cách Roger Federer cầm cây vợt tennis vậy.

"Shoe Dog" của tác giả Phil Knight

Cuốn hồi ký này được viết bởi người đồng sáng lập của Nike, Phil Knight. Đánh giá về cuốn sách, Bill Gates cho rằng: "Cuốn sách phơi bày chân thực sự thật về con đường dẫn tới thành công trong kinh doanh: nó lộn xộn, bất ổn và đầy những sai lầm".

Nói thêm về tác giả cuốn sách, Bill Gates cho biết đã từng gặp Phil Knight và thấy ông là một người tài giỏi nhưng khá trầm tính và hơi khó hiểu.

"The Gene" của tác giả Siddhartha Mukherjee

"The Gene" là cuốn sách ra đời từ sự hợp tác của các nhà nghiên cứu ung thư với tác giả Siddhartha Mukherjee, nhà nghiên cứu ung thư, giáo sư trợ lý chuyên ngành y khoa tại trường Đại học Columbia, và là tác giả từng đoạt giải báo chí Pulitzer 2011.

Trong cuốn sách "The Gene", tác giả giới thiệu với mọi người về quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành khoa học nghiên cứu gene, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức liên quan đến các công nghệ gene mới nhất và tiến bộ nhất.

Nhận xét về cuốn sách Bill Gates cho rằng: "Tác giả Mukherjee viết cuốn sách này cho đối tượng độc giả phổ thông, bởi vì ông ấy biết rằng những công nghệ y học hiện nay đang ảnh hưởng lớn tới con người".

"The Myth of the Strong Leader" của tác giả Archie Brown

Theo Bill Gates, dù được viết từ năm 2014, nhưng cuốn sách của học giả đến từ Đại học Oxford viết về những mặt tốt xấu của các nhà lãnh đạo chính trị trong suốt hơn 50 năm qua lại đặc biệt phù hợp với bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vô cùng khốc liệt giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong cuốn sách, tác giả Brown chỉ ra rằng, những nhà lãnh đạo tuyệt vời có những đóng góp lớn lao cho lịch sử và nhân loại từ trước đến nay không hẳn là những người mạnh mẽ nhất mà là những người có khả năng thỏa hiệp, hợp tác và là hình mẫu tốt đẹp đại diện cho đất nước.

"The Grid" của tác giả Gretchen Bakke

Một trong những lý do Bill Gates thích cuốn sách "The Grid" - cuốn sách viết về giá trị các mạng lưới điện tại Mỹ, là vì nó khiến ông nhớ đến công việc đầu tiên của ông khi còn học trung học. Khi đó, ông từng là lập trình viên tham gia viết phần mềm cho một hệ thống phát điện tại khu vực Tây Bắc nước Mỹ.

Bill Gates cho rằng cuốn sách này sẽ thuyết phục người đọc rằng lưới điện là một trong những kỳ công vĩ đại nhất của thế giới hiện đại. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giải thích lý do tại sao hiện đại hóa lưới điện là một quá trình phức tạp và rất quan trọng để xây dựng tương lai năng lượng sạch của nhân loại.