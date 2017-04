TP - Đọc tin tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng mua ấm chén làm quà tặng người dân trong tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, không khỏi phì cười. Ấm chén được phát đến từng hộ dân trong tỉnh, có gia đình vài bộ, do con cái lấy vợ lấy chồng, tách hộ riêng mang về góp chung.

Bộ ấm chén màu trắng, có chút viền nhỏ màu vàng, “họa tiết”nổi bật chính là hàng chữ to in ngay trên thành ấm thành chén: “Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc” “Tỉnh Vĩnh Phúc kính tặng”. Thiển nghĩ nếu muốn có dòng chữ lưu niệm để người được tặng khó quên (và nhất định sẽ dùng) thì chỉ nên in dưới đáy, nhỏ thôi. Gói thầu 65 tỷ này ngoài sự lãng phí, còn có vấn đề về... văn hóa.

Hội nghị, lễ kỷ niệm lớn của các ngành, giới hay quà cho đại biểu bằng đồng hồ, túi, ô, mũ bảo hiểm... Tôi sợ nhất lọ hoa. Vì chơi hoa, cắm hoa mỗi người một gu. Lọ đẹp, hợp gu không nói làm gì, còn lọ xấu quẳng đi có phải lãng phí không. Lãng phí cũng quẳng vì sở thích là thứ không thể cố được.

Đồng hồ làm quà tặng của các ngành giới thường cũng in hàng chữ to tướng màu đỏ choét, ghi tên đơn vị và năm tổ chức lễ kỷ niệm. Hàng chữ khiến có khi chả còn nhìn thấy kim giờ kim phút. Tặng quà là quí nhưng tặng kiểu đấy khiến người nhận lúng túng.

Nghe nói ở một lễ kỷ niệm của Hội Điện ảnh Việt Nam, một đạo diễn nổi tiếng, cỡ nghệ sĩ nhân dân và cũng từng làm quan chức, đã mắng ban tổ chức “Sao lần nào cũng túi, túi. Không nghĩ ra được cái gì khác à!”. Vấn đề là túi quê, xấu, kỳ sau giống hệt kỳ trước, chứ đẹp thì ai kêu.

Hà Nội đang hâm nóng chiến dịch xử lý biển quảng cáo vi phạm, gọi là rác trời. Nói về biển hiệu, thì các cửa hàng Hà Nội có phố Hàng Bông, Hàng Gai là văn minh hơn cả, có học hỏi nước ngoài. Còn thì phần nhiều biển quảng cáo ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác đều xấu, thô kệch, khoa trương. Đôi khi vi phạm bản quyền. Cho nên anh Apple đang bắt các cửa hàng trang trí bằng lô gô táo cắn dở (kiểu thấy sang bắt quàng làm họ) phải tháo dỡ ngay.

Ngắm phố phường nhiều khi thư giãn lắm. Có những cửa hiệu viết chữ “cafe” và “photocopy” tách làm hai hàng. Nói ngọng các kiểu. Còn những biển quảng cáo chỉ cốt đập vào mắt thiên hạ bất kể xấu đẹp và còn vi phạm qui chế, xem ra khá tương xứng với những bậc tam cấp vừa bị xén khiến chỉ còn trơ lớp xi măng trát vội bên ngoài. Mất mỹ quan nhưng xin đừng đổ tại ai. Cũng như bỏ 65 tỷ đồng tiền ngân sách chỉ để sản xuất ấm chén làm quà mà người nhận chưa chắc đã thích, thì chỉ có thể tự trách mình.