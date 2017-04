TP - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 6/4, ông Trần Hoàng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ này đang yêu cầu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia báo cáo để quy hoạch lại nơi kinh doanh, tránh tình trạng lộn xộn như hiện nay.

Hai bên cổng vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được 2 quán phở và cà phê thuê lại để kinh doanh. Ảnh: Như Ý.

Xấu hổ với du khách

Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ từng làm việc nhiều năm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, rất bức xúc với tình trạng bảo tàng là nơi lưu giữ văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, dân tộc và phát triển du lịch lại được cho thuê làm trung tâm tiệc cưới, mở nhà hàng bia rất nhếch nhác. “Nhiều khi tôi cảm thấy xấu hổ với du khách vì tình trạng này”, vị này nói và cho biết, nhiều nhân viên, cán bộ cũng không đồng tình với tình trạng này. “Tôi nghĩ cần phải làm rõ thu, chi của việc này. Với hệ thống bảo tàng cũng cần phải quản lý và đầu tư tốt hơn nữa vì đây là nơi lưu giữ văn hóa, quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch rất tốt”, ông này nói.

Nhà nghiên cứu sử học Lê Mậu Hãn cũng không đồng tình với việc bảo tàng cho thuê cơ sở vật chất làm nhà hàng tiệc cưới, quán bia. Theo ông Hãn, bảo tàng ở Việt Nam vốn nghèo nàn về tư liệu lịch sử, thu hút được không nhiều khách tham quan, nay lại phải chia sẻ môi trường văn hóa lịch sử với những nhà hàng, quán bia là không được. “Tại sao lại biến không gian bảo tàng thành nơi tổ chức tiệc cưới, quán bia. Làm thế du khách đến thăm quan, học tập, nghiên cứu sao được nữa”, ông Hãn đặt câu hỏi. Một lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, việc này ai cũng biết, cũng bức xúc nhưng chưa giải quyết được. “Cái này diễn ra nhiều năm rồi. Tuy nhiên, trong giới lịch sử với nhau thì cũng khó lên tiếng. Tôi nghĩ rằng, bảo tàng nên được trả lại đúng nghĩa là bảo tàng. Những phần cho thuê làm nhà hàng, quán bia…phải được xóa bỏ”, vị này nêu quan điểm.

Một chuyên gia nghiên cứu về bảo tàng cho rằng cần xem lại cách làm của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vì với vị thế và nguồn tư liệu như vậy, đặt tại trung tâm Hoàn Kiếm nhưng lại quá nhếch nhác và thiếu chuyên nghiệp so với một số bảo tàng khác. “Tôi lấy Bảo tàng Dân tộc học làm ví dụ để so sánh vì đây là mô hình khá tốt. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực sự phải xem lại hoạt động của mình”, vị chuyên gia nói.

Bộ VHTT&DL đang yêu cầu báo cáo

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Hoàng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ VHTT&DL cho biết: Các bảo tàng do Bộ Văn hoá thể thao và du lịch (Bộ VHTT&DL) quản lý đang hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo tàng do Bộ quản lý đa số mới chỉ tự chủ một phần, còn lại thì đều do ngân sách đảm bảo. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện vẫn được ngân sách đảm bảo về lương, về các hoạt động chính thức. Ngoài ra có một số hoạt động do bảo tàng tự mở rộng ra thì bảo tàng phải tự lo kinh phí. Nhằm tăng nguồn thu cho bảo tàng, Bộ VHTT&DL đang làm đề án thu hút khách du lịch đến với bảo tàng.

Cũng theo ông Trần Hoàng, hiện nay Bộ đang chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Với bảo tàng thì cũng phải có nơi dịch vụ ăn uống nhẹ nhàng cho khách thăm quan nhưng phải quy hoạch lại chứ không để lộn xộn. Bộ đang yêu cầu Bảo tàng báo cáo cụ thể để tiến hành quy hoạch lại. PV Tiền Phong đặt câu hỏi: Bảo tàng có báo cáo về các hợp đồng dịch vụ cho thuê mở nhà hàng lên Bộ không? “Không, họ không báo cáo gì cả”. Trong khi đó, một lãnh đạo của Bộ này cũng xác nhận với PV Tiền Phong rằng Bộ đang chấn chỉnh, đã yêu cầu chấm dứt một số hợp đồng cho bên ngoài thuê nhà đất mở nhà hàng….

Tuy nhiên, dường như những chỉ đạo của Bộ VHTT&DL không mấy hiệu quả. Thực tế tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy hoạt động kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới vẫn diễn ra nhộn nhịp.