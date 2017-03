TP - Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra, viết tắt LSO) nghe nói thuộc một trong số dàn nhạc nổi tiếng nhất thế giới (suýt lên chuyến tàu định mệnh Titanic biểu diễn), hiện hữu dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ ven Hồ Gươm tối 4/3. Một buổi hòa nhạc kỳ lạ, gợi rất nhiều xúc cảm.

Một góc sân khấu dàn nhạc LSO biểu diễn tại quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ

Các nhạc công phục trang màu xanh đỏ tím vàng đủ cả. Dù đã được giới thiệu trước rằng nhạc trưởng sinh năm 1990 nhưng khi anh ra chào, khán giả vẫn ngơ ngác. Gần trăm nhạc công hầu hết cao tuổi, riêng nhạc trưởng trẻ măng. Và khi âm nhạc cất lên, mới thấy chất thế nào.

Thưởng thức âm nhạc đỉnh cao trên đường phố có những khoảnh khắc thú vị. Ví như, lúc dàn nhạc đang chơi những nốt cao của violon miêu tả cảnh bãi biển phẳng lặng trong bản Four Sea Interludes (của Benjamin Britten) thì trăng non lơ lửng trên đỉnh Tháp rùa tự lúc nào. Rồi tiếng chuông nhà thờ, tiếng chim hót líu lo được miêu tả bằng sáo, tiếng rộn rã của buổi tan lễ bằng các nhạc cụ khác nhau.

Kể cũng lạ, hoạt cảnh mà âm nhạc mang đến cũng giống Hà Nội những ngày cuối tuần ven hồ Hoàn Kiếm. Chênh chếch phía tôi ngồi, con rồng đá ngọa dưới tán đại già, hướng mắt (đã được dân tình sờ mắt sáng bong từ lúc nào) lên sân khấu kiểu như kinh ngạc. Tuy vậy, thoảng trong gió vẫn có mùi xăng động cơ, tôi ngờ là mùi máy nổ chứ không phải mùi phát thải từ ô tô hay xe máy đã bị cấm từ xa.

Đến phần ba của bản Four Sea Interludes, hướng người nghe tới âm thanh của bão tố khủng khiếp ngoài biển và những dấu hiệu của lũ cướp biển dữ dằn. Tôi ngước nhìn lên, mảnh trăng non đã bị mây che khuất. Gió trên quảng trường Lý Thái Tổ se lạnh. Cô gái ngồi bên choàng thêm khăn và nắm chặt bàn tay chàng trai. Thứ âm thanh lạ lẫm ám thị luồn lách vào tận tâm can, đôi khi bóc một mảng ký ức xa xăm lên. Ký ức đó có thể là khổ đau, có thể là hạnh phúc.

Mới hồi chiều Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có những phát ngôn mạnh mẽ về những lộn xộn vỉa hè Hà Nội. Giờ thấy ông thơ thới ngồi nghe nhạc. Nhiều khán giả tò mò nhìn ông. Ông chính là người chủ trương phối hợp cùng Vietnam Airlines đưa sân khấu giao hưởng này làm điểm nhấn đêm cuối tuần ở Hồ Gươm.

Phải nói ban tổ chức bố trí âm thanh cho một dàn giao hưởng ngoài trời quá ổn. Ngồi ngoài trời nghe nhạc không khác ngồi trong nhà hát. Trên gương mặt một số khán giả nữ, có lúc ướt mi. Còn vị nhạc trưởng trẻ tuổi, gầy cao, người cứ lả đi trên sân khấu. Ông phiêu và phiêu, có lúc tưởng đổ ập xuống nhưng rồi lại được tiếng đàn hạc du dương nâng dậy một cách bí ẩn. Màn hình có lúc cận cảnh gương mặt nhạc trưởng tràn đầy xúc cảm đủ các cung bậc.

Gần hai tiếng dàn nhạc biểu diễn, khán giả phía sát sân khấu chốc chốc đứng lên vỗ tay không ngớt, níu chân dàn nhạc chơi tiếp hai bản. Trong đó có nhạc phim Star War (Chiến tranh giữa các vì sao). Tiếng vỗ tay lan dần từ sân khấu dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ tới quảng trường Nhà hát Lớn và phố Đinh Tiên Hoàng, nơi đặt hai màn hình lớn truyền trực tiếp. Khán giả xem qua màn hình đông hơn phía bên trong nhiều, cuồng nhiệt. Một bữa tiệc âm nhạc sang trọng, tuyệt vời trên vỉa hè còn nhiều ngổn ngang của Hà thành.