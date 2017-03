TPO - Ông Tạ Hồng Quân đề xuất với UBND thành phố Hà Nội đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm nặng khoảng 6-10 tấn.

Mẫu phác thảo rùa vàng bên Hồ Gươm

Theo đề án của nhóm ý tưởng Dương Trung Quốc, Tạ Hồng Quân: Tượng Rùa Vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” chất liệu bằng đồng nguyên chất và vàng đặt tại bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Dự kiến Cụ Rùa có chiều dài khoảng 2.5 -3.5 m chiều cao gồm cả bệ khoảng 2,5m, có trọng lượng khoảng 6-10 tấn đồng. Thời gian thực hiện dự án khoảng 2 năm. Về mẫu hình nhóm ý tưởng sẽ đưa ra trên cơ sở thảo luận và thống nhất.

Lí luận về ý tưởng này, nhóm tác giả cho rằng Rùa Hồ Gươm Tâm Linh Hiện hữu (Thần kim Quy) gắn liền với Lịch sử với truyền thuyết với văn hoá của Hà Nội và của cả dân tộc từ lịch sử từ văn hoá tâm linh trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc. Song Rùa Hồ Gươm thực sự trở thành một hiện tượng một giá trị văn hoá đặc biệt trong mỗ người dân Việt nam.

“Rùa Hồ Gươm đã được cả nhân dân gọi bằng Cụ Rùa (Thần Kim Quy) theo ghi nhận thì Cụ Rùa rất ít khi xuất hiện. Mỗi lần cụ xuất hiện hầu như tương ứng với một sự kiện trọng đại của quốc gia, mỗi lần cụ xuất hiện là liên quan đến những sự kiện trọng đại của dân tộc… Luận cứ này được nhiều người ủng hộ và tìm cách chứng minh với một số các sự kiện đáng chú ý; một số thì cho rằng sự việc mang tính ngẫu nhiên, còn phần đông chúng ta (trong đó có tôi) thấy đây là một sự kiện đặc biệt và cần phát huy trở thành dấu ấn riêng của Hà Nội của Việt Nam là niềm tự hào riêng có cần phát huy trở thành biểu tượng Vĩnh Cửu một đặc điểm riêng có về văn hoá Lịch sử và phát triển thành điểm Thu hút du lịch mang tầm Quốc tế”, tác giả ý tưởng lập luận.

Một mẫu phác thảo khác về tượng rùa vàng bên Hồ Gươm

Nhóm tác giả còn dẫn những biểu tượng quốc gia trên thế giới. Có những biểu tượng là linh vật, con vật hay công trình kiến trúc hoặc là những nét văn hoá đặc thù riêng của mỗi vùng miền mỗi quốc gia. “Ở Trung Quốc với biểu tượng Gấu Trúc, Rồng, Trống Đồng, Vạn Lý trường Thành, Thiên An Môn, mới đây như sân vận động tổ chim. Ở Mỹ Bức tượng Thần tự do, toà nhà lưỡng viện, tháp chuông tư do, phố Wall, và đặc biệt là biểu tượng con Trâu đúc bằng đồng to đẹp trên đầu phố Wall tại New York… Ở Úc nhà hát Sydney, chuột túi Kanguru. Ở Nước Pháp là dòng sông Seine, tháp Eiffel, gà trống Goloa. Ở Nhật Tháp truyền hình, hoa anh đào”.

Các tác giả lấy ví dụ hình tượng về các con vật trở thành linh vật ở một số nước như: Rồng, (Trung Quốc, Singgapore, Việt Nam…) Voi (Thái Lan, Campuchia..), Gà trống (Pháp).