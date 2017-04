TP - Kỳ nghỉ lễ với 30/4 và 1/5 kéo dài bốn ngày, người dân có nhiều lựa chọn vui chơi giải trí hay du lịch trong ngoài nước.

Pháo hoa Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Giải trí kém xôm tụ

Dường như các nhà tổ chức chương trình né dịp nghỉ lễ dài ngày này, nên thiếu vắng nhiều chương trình giải trí lớn. Khán giả chủ yếu chỉ có thể chọn cách giải trí truyền thống như xem phim rạp hoặc một số chương trình truyền hình.

Phim mới ra rạp dịp này là sự chạm trán của hai phim ngoại với một phim Việt Nam. Tiếng vọng từ tường đa thể loại kinh dị, hồi hộp về cô y tá Verena được thuê tới toà lâu đài ở Ý chăm sóc bệnh nhân. Nhiệm vụ của cô là giúp cậu bé Jakob trở lại bình thường sau cái chết của mẹ, nhưng càng ngày Verena càng lún sâu vào cái bẫy do một thế lực giấu mặt giăng ra. Nếu phim này được dán nhãn 18+, thì Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí là phim hoạt hình đáng xem dành cho gia đình, với các cuộc phiêu lưu của Tí Cô nương và những người anh tí hon màu xanh.

Em chưa 18 được dán nhãn 16+ là phim hài, đậm chất giải trí do Charlie Nguyễn sản xuất, Lê Thanh Sơn đạo diễn. Hoàng, tay chơi 35 tuổi qua đêm với cô gái mới quen tên Linh Đan, không ngờ cô gái quay lại cảnh giường chiếu và ép Hoàng thành bạn trai nếu không muốn vào tù vì cô mới 17 tuổi. Phim xoay quanh lứa tuổi teen với những vấn đề riêng, nghiêng về chủ đề tình yêu hơn. Phim cũng khá “tây” từ chủ đề tới câu chuyện, các nhà làm phim hợp lý hóa bằng bối cảnh là ngôi trường học song ngữ.

Bên cạnh phim vừa ra mắt, các phim trụ rạp trước đó như Fate of the furious vẫn đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách Việt Nam cũng như thế giới. Sau 7 ngày ra rạp, phim thu hơn 772 triệu USD doanh thu toàn cầu so với kinh phí 250 triệu USD. Một số lựa chọn khác: Ma và chiếc đồng hồ, Trốn thoát, Trò chơi hủy diệt hay phim hoạt hình gia đình Nhóc trùm đang đứng thứ hai bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ.

Dù thiếu các liveshow hoành tráng, khán giả TPHCM vẫn có thể tới phòng trà nghe nhạc với lịch biểu diễn phong phú của Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Lệ Quyên, Quang Lê, Hiền Thục, Giang Hồng Ngọc, Bùi Anh Tuấn. Sân khấu phía Nam cũng sôi động hơn phía Bắc. Ngoài Bắc dịp này Nhà hát Tuổi trẻ diễn hai đêm hài kịch Đàn ông cũng khóc và chùm tiểu phẩm hài kịch cuối tuần. Dù hoạt động cầm chừng chờ bung ra phục vụ hè với Ngày xửa ngày xưa phần 30, sân khấu Idecaf dịp nghỉ lễ vẫn diễn các vở hài Tấm Cám, Đời bỗng dưng yêu, Tía ơi má dìa. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh công diễn Đàn ông ơi…Anh là ai, bên cạnh hai vở vẫn đang đỏ đèn Mơ trăng bóng nước và Rau răm ở lại.

Điểm đến hấp dẫn

Đà Nẵng vẫn được các công ty lữ hành đưa vào danh sách địa điểm thu hút và hấp dẫn, thậm chí “hot” nhất dịp 30/4 này. Đợt này Đà Nẵng nóng hơn bởi Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF) và chuỗi hoạt động phụ trợ. Trong đợt xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại Hà Nội, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết năm nay lễ hội pháo hoa diễn ra trong 5 đêm chia đều từ cuối tháng 4 cho tới cuối tháng 6. Trước đêm khai mạc DIFF, người dân được khám phá không gian ẩm thực Ngũ hành từ 29/4 tại số 1 Phan Đăng Lưu, đối diện Cung thể thao Tuyên Sơn với hơn 500 món ăn ba miền và quốc tế do nhiều đầu bếp giỏi từ các nhà hàng, khách sạn hàng đầu Việt Nam chế biến.

Đêm Hỏa 30/4 là phần trình diễn của Việt Nam và Áo. Sân khấu Ngũ Hành Sơn diễn ra chương trình nghệ thuật quy tụ các nghệ sỹ: Nhóm M4U thể hiện Ngũ Hành Sơn của Phó Đức Phương, Ái Phương hát Hello Vietnam, NSƯT Cao Minh biểu diễn Việt Nam trên đường chúng ta đi. Năm nay sân khấu nổi Ngũ Hành Sơn được đầu tư với dàn nâng, hệ thống sân khấu quay hiện đại nhất.

Quy Nhơn cũng là điểm đến mới nổi bởi cảnh đẹp, giá cả hợp lý, ẩm thực hấp dẫn và người dân hiền hòa. Lời khuyên dành cho khách lần đầu tới Quy Nhơn là tìm hiểu thông tin trên mạng, nhất là kinh nghiệm của các phượt thủ. Chẳng hạn phượt thủ khuyên du khách nên đến đảo Kỳ Co - Thiên đường Maldives của Việt Nam. Nghỉ ngơi, tắm biển xong có thể đặt người dân nấu ăn, không lo “chặt chém”. Quy Nhơn chưa có nhiều khách sạn, nhà hàng hoành tráng nhưng đang dần hoàn thiện. Một số công ty lữ hành cho biết, giá tour dành cho khách đặt sớm và theo các công ty uy tín hầu như không tăng so với ngày thường, thậm chí nếu đi theo nhóm còn có ưu đãi giảm giá.

Không “xách ba lô lên và đi”, người dân chọn ở lại Thủ đô ngày nghỉ lễ có thể đến các điểm vui chơi quanh thành phố như Thiên đường Bảo Sơn, Công viên nước Hồ Tây, thảo nguyên hoa Long Biên, thung lũng hoa Hồ Tây, vườn hoa bãi đá sông Hồng, các khu du lịch cách trung tâm vài chục cây số: Khoang Xanh, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà, Đầm Long-Bằng Tạ (Ba Vì)...