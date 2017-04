TP - Lễ hội Tràng An, Ninh Bình hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương sẽ diễn ra từ ngày 15 - 17/4. Sẽ có 1.000 chiếc thuyền đưa đón khách tham quan toàn cảnh danh thắng Tràng An cũng như tận mắt chiêm ngưỡng phim trường bom tấn “Kong: Skull Island”.

Cảnh lễ hội Tràng An. Ảnh: Đ.H.

Mọi nghi thức diễn ra trên thuyền

Năm nay, tại lễ hội truyền thống Tràng An kéo dài trong 3 ngày sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như lễ dâng hương, rước kiệu, rước chân nhang từ đền Trần về đền Suối Tiên; lễ rước nước và nghi lễ dâng hương tại đền Suối Tiên, Hành cung Vũ Lâm... cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật truyền thống hấp dẫn.

Ban Tổ chức lễ hội cho biết, nét mới độc đáo của lễ hội là sẽ có chương trình hội tụ các làn điệu dân ca được công nhận là di sản phi vật thể đến từ nhiều tỉnh như: Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nghệ An, Huế (Thừa Thiên - Huế), Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), Cần Thơ, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên. Du khách sẽ ngồi trên đò, đi dọc sông Ngô Đồng, vừa thưởng thức cảnh non nước hữu tình, vừa đắm mình trong các làn điệu: Hát then, đàn tĩnh, hát xoan, quan họ, nhã nhạc cung đình, đờn ca tài tử…

Điểm đặc biệt của Lễ hội Tràng An là mọi nghi thức đều diễn ra trên sông nhằm tỏ lòng tri ân đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người có công giữ yên bờ cõi, bảo vệ giang sơn. Tham gia lễ hội năm nay sẽ có gần 1.000 chiếc thuyền đưa du khách vào các thung nước trong xanh, luồn qua những hang động để thưởng thức vẻ đẹp của “vịnh Hạ Long trên cạn”.

Tái hiện bối cảnh phim bom tấn

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương đã được tổ chức thường niên tại đền Trần thuộc khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính. Năm nay lễ hội chắc chắn sẽ thu hút du khách nhiều hơn bởi bối cảnh của bộ phim Hollywood đình đám “Kong: Skull Island” sẽ được tái hiện trong Khu Du lịch sinh thái Tràng An.

Theo ông Mạnh, 3 địa danh của Ninh Bình xuất hiện trong bộ phim là khu bảo tồn thiên nhiên đầm Vân Long, Tam Cốc - Bích Động và khu du lịch sinh thái Tràng An. Sau khi rời Việt Nam, trên trang cá nhân, các thành viên đoàn làm phim thường xuyên cập nhật hình ảnh khi tác nghiệp ở Ninh Bình. Đạo diễn Jordan Vogt Roberts còn nói: “Chẳng bao giờ thấy chán khi đăng những tấm ảnh ở Việt Nam. Khi trở về, tôi rất nhớ nơi này”. Cũng chính vì thế, bối cảnh phim “Kong: Skull Island” đã được Ban tổ chức Lễ hội quyết định tái hiện để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.

Ông Mạnh cho biết thêm, quần thể Danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản hỗn hợp đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Á vào tháng 6/2014. Danh thắng gồm 3 khu với tổng diện tích 12.000ha, trong đó có 6.000ha là vùng lõi gồm: Khu hang động Tràng An; Khu Cố đô Hoa Lư; Khu chùa Bái Đính. Riêng chùa Bái Đính có diện tích 1.700ha, là một trong tứ trấn của Cố đô Hoa Lư, nơi Đinh Tiên Hoàng Đế lập đền thờ Thánh Cao Sơn để trấn ải phương Nam cho Cố đô. Chùa Bái Đính cũng là nơi sinh ra của Thánh Nguyễn Minh Không (Lý Quốc Sư), người có công chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông tại vườn thuốc sinh dược trong ngôi chùa.

Hiện, chùa Bái Đính đã được tu bổ, xây dựng hoành tráng với Tháp Báo Thiên cao 100m (cao nhất châu Á); Tượng Di Lặc nặng 90 tấn trên đồi Ba Rau; Tháp Chuông nặng 36 tấn (chuông lớn nhất Việt Nam hiện nay); Tượng Thích Ca Mâu Ni nặng 100 tấn, dát vàng, đã được xác nhận đạt Kỷ lục châu Á…