Tôi không nghĩ đến giải thưởng, tôi chỉ hy vọng khán giả sẽ luôn yêu thích và nhớ đến Tuổi Thanh Xuân ngay cả khi bộ phim kết thúc. Đó là điều hạnh phúc đối với đạo diễn như chúng tôi và toàn ê kíp làm phim.

- Được đánh giá là có năng lực nhưng tên tuổi của anh được nhắc đến nhiều hơn với những bộ phim về tình yêu, giới trẻ?

Thực ra, không phải chỉ làm phim về tình yêu, giới trẻ thì bị coi yếu về năng lực. Dù vậy, tôi vẫn muốn thử sức với những đề tài, thể loại mới, đa dạng hơn. Sắp tới, sau Tuổi thanh xuân 2, một bộ phim về đề tài hình sự có tên Người phán xử do tôi là một trong những đạo diễn sẽ phát sóng. Cá nhân tôi khá tâm đắc với bộ phim này vì nó tương đối khác biệt với những bộ phim cùng thể loại. Tôi tin rằng khán giả cũng sẽ bị cuốn hút bởi Người phán xử.

