Thi thể Tricia Lynn McCauley được cảnh sát tìm thấy trong xe hơi của cô ở Washington, Mỹ ngày 27/12.

Theo tờ Washington Post, cảnh sát tìm thấy xác Tricia Lynn McCauley sau khi diễn viên 46 tuổi mất tích vào ngày Giáng sinh. Nhà chức trách cho biết Tricia Lynn McCauley bị bóp cổ và đánh đập trước khi qua đời.

Tricia Lynn McCauley qua đời ở tuổi 46.

Kẻ bị tình nghi giết người là Adrian Duane Johnson, 29 tuổi. Theo cảnh sát, kẻ sát nhân và nạn nhân không quen biết nhau. Cảnh sát trưởng Peter Newsham chia sẻ các thám tử chưa tìm ra địa điểm và thời gian chính xác diễn viên 46 tuổi bị hại.

Theo kế hoạch, Tricia Lynn McCauley tham dự bữa tiệc Giáng sinh cùng vài người bạn. Khoảng 16h30 ngày 24/12, Tricia Lynn McCauley khoe trên Facebook cô đang trên đường đi. Diễn viên Step Up cuối cùng không đến được chỗ hẹn.

Bạn bè và gia đình đi tìm cô suốt hai ngày nhưng không có kết quả. Cho đến đêm 27/12, một người đàn ông phát hiện chiếc xe và gọi cảnh sát. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy một người khả nghi và người này nhanh chóng đầu hàng. Bên trong chiếc xe, cảnh sát thấy xác Tricia Lynn McCauley.

Diễn viên "Step Up" bị mất tích ngay đêm Giáng sinh.

Tricia Lynn McCauley được biết tới khi tham gia bộ phim Step Up (2006). Cô cũng tham gia nhiều dự án phim truyền hình như Dead Giveaway, Never Dream: The Beginning... Diễn viên 46 tuổi cũng đóng kịch. Ngoài ra, cô còn là giáo viên dạy yoga.