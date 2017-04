TP - Sau khi ông Woo Bo Huyn tố cáo Cty Sách Mcbooks vi phạm bản quyền khi ký hợp đồng xuất bản 7 cuốn sách tiếng Anh tại Việt Nam, cùng ngày NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - đơn vị đã cấp giấy phép cho Cty sách Mcbooks in 7 cuốn sách của ông Woo Bo Huyn đã yêu cầu Cty này đình chỉ phát hành. Ngoài ra, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Cty sách Mcbooks giải trình các nội dung báo Tiền Phong đã nêu về vụ việc trên.

Trả lời báo chí, bà Phạm Thị Trâm - Giám đốc NXB Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: “Nếu bên tác giả đưa đủ chứng cứ vi phạm của Mcbooks thì chúng tôi sẽ ra quyết định thu hồi toàn bộ 7 ấn phẩm của tác giả Woo Bo Huyn. Cần phải làm trong sạch môi trường xuất bản. Đây là môi trường văn hóa, không thể dung thứ cho những việc làm thiếu văn hóa. Hơn nữa đây còn là công tác đối ngoại, ngoại giao với đối tác nước ngoài”.

Bài báo viết về ông Woo Bo Huyn kêu cứu trên trang News Prime của Hàn Quốc.

Cũng trong sáng 20/4, ông Nguyễn Văn Cường- Giám đốc Cty Mcbooks đã làm việc với tác giả Woo Bo Huyn. Ông Cường đã chấp nhận chấm dứt sớm hợp đồng xuất bản 7 cuốn sách tiếng Anh của tác giả. Tuy nhiên với số sách hiện đang bán trên thị trường thì 2 bên vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm phần thanh toán nhuận bút bản quyền bởi con số hoàn toàn không khớp so với báo cáo. Theo hợp đồng đã ký trước đây, phía Mcbooks sẽ thanh toán cho ông Woo Bo Huyn 7% theo số lượng sách in và giá bìa trong lần xuất bản đầu tiên. Còn những lần tái bản sau thì sẽ dựa vào số lượng sách bán thực tế. Nhưng với 67 ngàn cuốn sách đã được in (Theo tính toán từ phía tác giả) và số lượng sách tồn hiện đang bán trên thị trường thì việc tính nhuận bút để trả cho tác giả sẽ còn là một quá trình dài.