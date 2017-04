TP - Ngày sách năm nay (21/4) được cho là “xôm” hơn hẳn mọi năm vì các hoạt động kích cầu văn hóa đọc được tổ chức liên tục, trong đó tặng sách miễn phí là hạng mục được giới trẻ quan tâm nhiều nhất.

Tiki nhờ nhà văn Phan Ý Yên và MC Minh Trang cùng đi “giấu” sách tặng bạn đọc.

6000 cuốn sách đặt ngẫu nhiên ở ghế đá, công viên

Bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 24/4, tại ba thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, Tiki (trang bán sách trực tuyến lớn nhất Việt Nam) đặt ngẫu nhiên 6.000 cuốn sách ở vườn hoa, ghế đá, bờ Hồ, cầu Rồng… để tặng cho người yêu sách. Dấu hiệu của cuốn sách tặng nằm ở dòng chữ dính trên bìa một: “Sách tặng bạn”, người nhặt được có thể mang về nhà làm sở hữu riêng.

Khác với hình dung “của biếu là của ôi”, “tặng cho khỏi mất tiền gửi kho”, hầu hết số sách tặng của Tiki lần này nằm trong danh mục best seller và những tác phẩm kinh điển. Anh Trần Ngọc Thái Sơn (người sáng lập Tiki) khẳng định: 6.000 cuốn sách chúng tôi tặng bạn đọc lần này đều chọn từ những cuốn được đánh giá 5 sao trên Tiki.

Dungkinhkong khoe trên facebook: “Đang ôm gấu ở vườn hoa thì thấy một bìa sách lấp trong đám lá. Nhặt lên, là cuốn “Cà phê cùng Tony”, theo giới thiệu ở bìa bốn là rất hot. Sách rất hay. Đầu tiên còn tưởng tác giả là người nước ngoài. Sau mới biết dượng này người Việt”.

Bác Trần Văn Hà (65 tuổi, Hà Nội) kể: “Lâu rồi tôi không đọc sách. Hôm rồi tình cờ thấy cuốn “Con mèo dạy hải âu bay” ngay cạnh bồn hoa tôi hay ngồi. Tôi cầm sách về, định cho mấy đứa sinh viên trọ học đầu ngõ, nhưng chúng bảo: sách này người lớn, trẻ em đều đọc được, bác cầm về đọc cho những người tặng sách họ vui. Tôi đọc xong, thấy vui thật! Hôm nay, sau bảy năm, tôi lại vào hiệu sách mua sách”!

Nguyễn Thanh Thủy (TPHCM) chia sẻ: “Mình vòng qua đường Nguyễn Huệ mấy lần, kiếm được ba cuốn. Có một cuốn mình có rồi nên để lại chỗ cũ cho người đến sau. Mình còn định tranh thủ đọc hết hai cuốn này rồi lại đem ra “giấu” ở khu nhà thờ Đức Bà, coi như chia sẻ với những bạn cùng sở thích”.

Cùng mong muốn như Thanh Thủy, đã có một nhóm nhỏ thanh niên may mắn “nhặt” được sách lập riêng forum để trao đổi sách với nhau. Nick Hà Nguyễn còn đề xuất mang những cuốn sách cũ trong nhà ra phố tặng miễn phí “bắt chước Tiki” vì “thấy cách vận động mọi người đọc sách này quá hay”!

Dấn thêm một bước, với mục đích “lan tỏa văn hóa đọc”, Tiki còn mở rộng điều kiện tặng sách bằng cách: những người may mắn nhặt được sách, có thể nhắn Tiki tặng thêm một cuốn sách cho bạn bè bằng cách chụp hình cùng cuốn sách Tiki tặng, đăng tải bức ảnh này trên trang Facebook cá nhân cùng hashtag #Tikilantoanvanhoadoc và tag Tiki.vn cùng người bạn mà mình muốn tặng sách. Sau đó, sách sẽ được gửi đến theo yêu cầu.

Thích cuốn nào tặng cuốn đó

Đi sau Tiki, thương hiệu sách First News Trí Việt cũng tham gia tặng sách miễn phí với tiêu chí “thích cuốn nào tặng cuốn đó”.

Bắt đầu từ ngày 20/4, mỗi ngày First News dành tặng bạn đọc 20 cuốn sách bất kỳ của thương hiệu này. Để nhận được sách, độc giả chỉ cần like và share thông tin lên facebook cá nhân, đồng thời viết vài dòng về lý do tặng sách.

Chỉ sau một ngày thông báo, chương trình của First News đã thu hút hàng nghìn lượt like và share kèm những câu chuyện cá nhân với sách rất đặc biệt.

Bạn đọc Thảo Linh nhắn: Tôi muốn nhận cuốn “Sống an vui” để dành tặng cho một người nào đó mà khi tôi gặp họ thì họ đang buồn. Tôi muốn họ hãy gạt bỏ những buồn đau mà nhận lấy những niềm vui khi đọc cuốn “Sống an vui”.

Nick Kim Thi “muốn tặng cuốn “Chinh phục mục tiêu” cho anh trai vì anh ấy đang thất bại trong công việc, sợ rằng anh ấy sẽ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi muốn tiếp thêm một phần nào sức mạnh cho anh ấy”!

Victoria Nguyễn “muốn tặng quyển “Living history: Hồi ký Hillary Clinton và chính trường nước Mỹ” đến một người bạn thay lời cảm ơn khi bạn đã ủng hộ và chia sẻ sở thích đọc sách với tôi”!

Hà Chii lại “muốn tặng quyển “Kỹ năng đối diện hiểm nguy” cho chính bản thân mình vì: “Thế giới không bao giờ an toàn, chỉ có tự yêu thương bản thân, biết tự bảo vệ chính mình thì người khác mới có thể yêu quý và bảo vệ mình”.

Tên là Phong, chỉ đơn giản là “muốn tặng cuốn sách “Dám ước mơ” cho một người con gái mang thanh xuân của tôi”.

Trước đó, trong ngày 21/4, từ 17h-18h, nhân “Ngày sách Việt Nam 21/4 lần IV” tại Đường sách TPHCM, rất nhiều bạn đọc đã có cơ hội sở hữu những cuốn sách giá 0 đồng tại các gian hàng ở

đường sách.

Trên nhiều diễn đàn về sách, các “kẻ mê sách” tổng kết: sách tặng nhiều như mây không đọc thì thật có lỗi với đời!

Nick Bookaholic (nghĩa là Người nghiện sách) viết: “Bây giờ người ta không thể kêu không đọc sách vì thiếu tiền mua sách nữa. Tôi nghĩ các công ty sách đã làm rất tốt việc kích cầu văn hóa đọc và tạo mọi điều kiện để ai cũng có thể có sách đọc. Nếu còn ngại chưa đủ, bạn có thể tham gia các diễn đàn trao đổi hoặc cho mượn sách”.

Chủ một cửa hàng sách cũ trên phố đường Láng cũng tuyên bố: trong tuần sách (từ 17-23/4) mỗi ngày anh sẽ tặng cho khách quen 10 cuốn sách cũ tùy chọn để cổ vũ thói quen đọc và mua sách. Người này còn in hẳn câu nói của Dan Brown căng trên quầy sách như một kiểu slogan: “Sách làm quà tặng là điều tuyệt vời nhất bởi vì nó chứa cả thế giới bên trong”.