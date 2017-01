Thành viên Nguyễn Quang Tú trong nhóm gây chú ý trước tiên bởi là con của NSND Quang Thọ. Quang Tú học piano từ 5 tuổi nhưng lớn lên lại thi ĐH Bách khoa. Đang học dở chừng thì say mê ca hát lại trỗi dậy. Tú thi đỗ khoa Thanh nhạc của bố khi đã 21 tuổi, ở lại khoa giảng dạy và đang học Cao học. Tú có dáng thư sinh hơn bố nên giọng tuy cùng là nam trung nhưng thanh nhẹ hơn.

Tú thổ lộ: “Rất áp lực khi bắt đầu học hát cứ bị thầy cô bạn bè so sánh sao con của bố lại không được như vậy. Tôi nghĩ trong thanh nhạc không phải ai ngay từ đầu đã có giọng tốt, giọng hát như cái cây cần phải uốn nắn. Vậy nên tôi kiên trì cho đến tận bây giờ mặc dù vẫn chưa được hoàn hảo lắm nhưng phát triển đúng hướng và bố mẹ tôi cảm thấy vui. Bản thân cũng thấy đôi chút tự hào vì những gì mình và nhóm đã làm được”.

Nhóm thành lập tháng 10/2010 và quyết định tham gia thi Got Talent 2012 để quảng bá tên tuổi. Khi đó tên nhóm là Classic SMS. BTC phản ánh như thế hơi lằng nhằng khi kêu gọi bình chọn và nhóm có vài giờ đồng hồ để tự đặt tên mới. Tên hiện nay do thành viên Kim Long nghĩ ra.

Các thành viên cũng theo đuổi nhưng phong cách riêng như Minh Vương từng lọt chung kết toàn quốc Sao Mai với sở trường hát dân gian, Kim Long từng có giải nhạc nhẹ ở tỉnh Vĩnh Phúc… Nhưng cả nhóm qua quá trình học tập ở Học viện Âm nhạc đều có thể hát opera nên quyết lấy đó làm phong cách chung.

Album đầu tiên gồm những bài hát pop (Hương ngọc lan, Hãy đến với anh…) được phối lại bên cạnh những trích đoạn nhạc kịch Broadway nổi tiếng chính là những tiết mục dự thi được đánh giá cao của nhóm. Nhưng những Giai điệu tổ quốc, Đàn chim Việt, Mùa xuân bên cửa sổ… trong album thứ hai có lẽ mới là những bài hát thường vang lên trong các hội nghị, sự kiện ở miền Bắc. Hai album này giống như đôi cánh giúp Dòng Thời Gian bay cao hơn, khỏe hơn trong thị trường âm nhạc.

Cả hai sản phẩm đều do các thành viên bỏ tiền túi đầu tư. Điều khác biệt của album thứ hai là phần phối khí thu âm đều do một tay Khắc Tiệp lo. Để đảm bảo đầu ra chất lượng, Tiệp đã sắm thêm nhiều trang thiết bị cho phòng thu của mình, anh em trong nhóm cũng hỗ trợ phần nào. “Nhóm không nuôi sống được chúng tôi nhưng là nơi anh em làm nghề, làm điều mình thích”, Minh Vương cho hay. “Đó là điều bọn tôi cảm thấy hạnh phúc nhất”.

Trừ Quang Tú, các thành viên còn lại trong nhóm đều có công việc riêng trong ngành công an, quân đội. Tuy nhiên mỗi khi có bản phối mới hay nhận được lời mời diễn, họ lại tụ tập. Khi một người quá bận không thể thu xếp, nhóm thà diễn thiếu người chứ không thay thế thành viên. Minh Vương khéo nói được bầu làm trưởng nhóm. Vương cũng sáng tác được cỡ chục bài nhưng nhóm không thể hát được vì toàn là rock. Vương cũng từng ra album riêng toàn những bài về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó có bài Ơn Người do anh viết.

Tại sân khấu Chủ nhật Đỏ 8/1, ĐH Quốc gia Hà Nội, Dòng Thời Gian sẽ trình bày những tiết mục tâm đắc nhất: Giấc mơ bình yên, Bài ca hy vọng và My heart will go on bằng tiếng Ý. Minh Vương cho hay, nhóm từng có nhiều dịp đi diễn cho sinh viên và dòng nhạc của nhóm luôn khuấy động được sân khấu. “Cũng như mọi người, chúng tôi nhận thấy hiến máu nhân đạo là hoạt động rất hữu ích nên đóng góp được gì là phải làm ngay,” đại diện Dòng Thời Gian khẳng định.