TP - Sau Tết, nhiều gia đình tiếp tục đi chùa, đền và những chốn tâm linh để cầu an. Nắm bắt nhu cầu, các hãng lữ hành đã tung ra nhiều gói hành hương mang đậm bản sắc dân tộc với ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách.

Đầu năm, du xuân hành hương thu hút khách Sài Gòn (ảnh: Du khách đến thăm chùa Hương do Công ty Vietravel hướng dẫn)

Sau ba ngày nghỉ Tết, bà Minh Trang (tiểu thương chợ Vườn Chuối, Q.3 TPHCM) được những người bạn rủ thuê xe về chùa Bà Châu Đốc (An Giang). Bà Trang bộc bạch: “Công việc buôn bán ở chợ thường qua rằm tháng Giêng mới trở lại như thường. Vì vậy, vợ chồng tôi cùng một số bạn bè, người thân đi vía Bà để cầu mong cho năm mới được nhiều may mắn. Sau đó, chúng tôi sẽ vào khu du lịch Núi Cấm ở huyện Tịnh Biên để vãn cảnh núi non trước khi đi tắm biển tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang”. Theo bà Trang, du xuân để cho biết những cảnh đẹp của quê hương, đồng thời mong được mua may bán đắt, gia đình nhiều sức khỏe, con cháu bình an.

Thời điểm sau Tết, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thường đặt các chuyến đi cho cả gia đình. Bà Trần Thu Thủy - giám đốc doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tại TPHCM rất xem trọng chuyến xuất hành đầu năm để cầu mong cho một năm kinh doanh may mắn. “Dù bận rộn nhưng tôi và mấy người bạn lên kế hoạch đi thắp hương, xin lộc tại các chùa trong thành phố và Bình Dương, Đồng Nai. Nếu có nhiều thời gian sẽ đi xa hơn ra miền Trung. Trong những tháng đầu năm nay, tôi cũng chọn tour ra Bắc để khám phá văn hóa và lễ chùa”- bà Thủy nói.

Có cầu ắt có cung, các doanh nghiệp lữ hành luôn ưu tiên thiết kế, đổi mới các chuyến đi với nhiều chương trình hấp dẫn qua từng năm. Bà Trần Thị Bảo Thu- Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Fiditour cho biết, phần đông, du khách hiện đang có xu hướng lựa chọn gói đi đến các điểm tiêu biểu, kết hợp với các hoạt động tham quan, khám phá các danh thắng.

Với lộ trình hành hương trong nước, chuyến du ngoạn Đà Lạt là dịp để du khách thăm viếng “thập cảnh tự” (10 cảnh chùa) ở Lâm Đồng như: Chùa Linh Phước, thiền viện Trúc Lâm, thiền viện Vạn Hạnh… Tour hành hương miền Tây được nâng lên hơn 10 điểm chùa (chùa K’Leang có tuổi thọ gần 500 tuổi, miếu Bà Chúa Xứ, chùa Đất Sét…) thuộc địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng. Bên cạnh đó là Kinh Bắc, một trong những điểm hành hương hàng đầu với Trúc Lâm Yên Tử - Kinh đô Phật giáo cách đây 700 năm; chùa Hương, chùa Trấn Quốc và vùng đất di sản Tràng An gần đây nổi lên như điểm hành hương tụ hội nhiều kỷ lục nhất Việt Nam với chùa Bái Đính. Với cung đường miền Trung, trọng tâm của các tour năm nay là các danh tự như Thiên Mụ, Diệu Đế, Linh Ứng…

Xu hướng ra Bắc

Năm nay, hầu hết các công ty du lịch đều tung ra gói ra Bắc, miền Trung và Tây Nam bộ với hành trình ngắn, dài ngày đều có giá mềm. Như gói ra Bắc với hành trình từ 4 - 6 ngày tham quan các chùa, đền nổi tiếng có giá từ 6 – 9 triệu đồng/người (giảm gần 50%). Bên cạnh đó, những chuyến đi về trong ngày hút khách vì đáp ứng được quỹ thời gian của nhiều người. Những chuyến đi với cự ly ngắn thu hút người có tuổi. Như gói Hà Nội - chùa Bái Đính - Tràng An (1 ngày) giá 690.000 đồng/người; Hà Nội - chùa Bái Đính - Tràng An - đền Sòng (2 ngày) giá 1.490.000 đồng/người; Quảng Bình - Vũng Chùa - ngã ba Đồng Lộc - Vinh - đền ông Hoàng Mười - đền Sòng (2 ngày) giá 1.299.000 đồng/người; Hà Nội - Nhà thờ Đá - chợ Bắc Hà - đền Thượng (2 ngày) giá 1.490.000 đồng/người…

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, từ nay đến trung tuần tháng hai âm lịch, những tour tâm linh, lễ hội là chủ đạo với dòng khách nội địa. Sau đó là thời gian chuẩn bị cho mùa du lịch hè. Bên cạnh các loại hình du lịch tâm linh, về nguồn thông qua công ty, nhiều nhóm khách cũng tự tổ chức thuê xe đi viếng chùa. Một số chùa lớn như tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), chùa Thiên Tôn (Q.5), tổ đình Quán Thế Âm (Q.Phú Nhuận), chùa Thiền Lâm (Q.8), chùa Huê Nghiêm II (Q.2)… đều tổ chức tour hành hương viếng 10 cảnh chùa ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Vì là chương trình do phật tử và nhà chùa tổ chức, được hỗ trợ chi phí nên giá vé rẻ, chỉ bằng một nửa giá tour của các công ty du lịch.