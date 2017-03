TPO - Sáng 14/3, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã tới Việt Nam tham dự Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần thứ 2 do TƯ Giáo hội Phật giáo và Hội hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ tổ chức từ 16/3 tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và nghi lễ tâm linh đặc sắc với tâm điểm là việc khai mở bức tranh cuộn Phật Quan Âm cỡ 11,8x16m dự kiến thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái.



Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ 2 diễn ra vào kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và 10 năm quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ tâm linh sẽ được Ngài và Tăng đoàn cử hành như Đại lễ Cầu an, Đại lễ Quán đỉnh (nghi lễ hướng dẫn và cho phép tu tập), Đại lễ An vị tượng Phật Thích Ca, các vũ điệu Mật thừa và khóa lễ triệu thỉnh, cúng dàng chư Phật giúp tiêu trừ chướng ngại, mang tới hạnh phúc, bình an. Tất cả diễn ra trong không gian tháp tượng Mạn đà la (vũ trụ theo quan niệm Phật giáo) linh thiêng nơi danh thắng Tây Thiên.

Tâm điểm của lễ hội là sự kiện khai mở và chiêm bái bức tranh cuộn Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn thêu trên gấm với kích thước khổng lồ 11.8 x16 mét, được xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho bức tranh Phật lớn nhất. Đây là kiệt tác nghệ thuật Phật giáo Kim Cương thừa do Đức Gyalwang Drukpa ban tặng Phật tử Việt Nam để kỷ niệm mối pháp duyên vừa tròn 10 năm của Ngài với đất nước Việt Nam, và đặc biệt với Đại Bảo Tháp Mạn đà la Tây Thiên, bảo tháp tâm linh do đích thân Ngài thiết kế, gia trì yểm tâm và hướng dẫn hoàn thiện.

Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Ấn Độ đặc sắc sẽ được tổ chức trong lễ hội lần này với màn trình diễn vũ điệu Ngũ Trí Phật, Mangalam cát tường, Kim Cương thừa chứng đạo ca hòa cùng điệu múa Phật bà Quan Âm và các bài hát Phật giáo, ca khúc ngợi ca tình yêu đất nước, con người với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, NSUT Thanh Lam…

Đức Gyalwang Drukpa chia sẻ: “Trong hành trình cầu nguyện quốc thái dân an lần này, Tăng đoàn chúng tôi tiếp tục đi tới các miền đất nước, nhưng tâm điểm sẽ là Lễ hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên (diễn ra từ 16 đến 19/3- PV). Tôi rất tự hào được cùng 100 chư Tăng Ni Truyền thừa góp mặt trong lễ hội này. Đặc biệt, Đại Bảo Tháp sẽ là nơi tổ chức Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn độ tại Việt Nam trong năm kỷ niệm dấu mốc quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước với nhiều hoạt động văn hóa và tâm linh đầy ý nghĩa!”

Ngài khẳng định: “Mười năm qua, người dân Việt Nam từ những người bạn thủa ban đầu đã thành người nhà. Đất nước Việt Nam từ mảnh đất của sự kết nối đã trở thành một phần quê hương tôi. Đối với tôi, Việt Nam là điểm đến nhiều cảm xúc và đầy ý nghĩa Phật pháp. Tôi mong nguyện tiếp tục bồi đắp thêm cho mối Pháp duyên thù thắng, đóng góp vào sự phát triển Phật pháp và giao lưu văn hóa Ấn Độ - Việt Nam, lợi ích thế hệ hiện tại và nhiều thế hệ mai sau”.