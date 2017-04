Sau nhiều năm Việt Nam thực hiện quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; nhiều địa phương trên cả nước đã có những bước trở mình mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, dịch vụ,… Tại khu vực Đông Nam Bộ, bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh thì Tỉnh Bình Dương với những thuận lợi về kết cấu hạ tầng đã trở thành vùng đất “màu mỡ”, thịnh vượng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những khu công nghiệp hiện đại như KCN Sóng Thần, KCN VSIP, Khu kỹ nghệ Singapore,… trở thành tâm điểm kinh tế của Bình Dương. Đồng thời, những hoạt động du lịch văn hóa cũng được đẩy mạnh với sự ra đời của khu du lịch Đại Nam thu hút đông đảo du khách đến Bình Dương.

Đêm khai mạc ấn tượng của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Không gian Đờn ca tài tử - điểm nhấn đặc biệt của Festival năm nay

Tập trung phát triển kinh tế với tốc độ vượt bậc nhưng Bình Dương vẫn không quên tầm quan trọng của việc phát triển đời sống tinh thần thông qua việc gìn giữ từng nét giá trị văn hóa, di sản của dân tộc. Các làng nghề truyền thống như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề chạm khắc gỗ Phú Thọ, làng sơn mài Tương Bình Hiệp,… được xây dựng nhằm bảo tồn và quảng bá những tinh hoa của Bình Dương nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Bình Dương cũng là một đứa con được mảnh đất phương Nam ôm ấp qua hàng thế kỷ nên sẽ rất thiếu sót nếu như không nhắc đến sự phát triển của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử tại đây. Những câu lạc bộ Đờn ca tài tử và các hội thi Đờn ca tài tử được tổ chức thường niên thu hút nhiều nghệ nhân tham gia là một yếu tố quan trọng trong quá trình giữ gìn những cung đàn, tiếng hát truyền thống của dân tộc.Đặc biệt, năm 2017 Bình Dương đã vinh dự tiếp lửa cho việc giữ hồn dân tộc bằng việc đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần 2 với quy mô hoành tráng và được đầu tư công phu. Sử dụng sức ảnh hưởng mang tầm cỡ Quốc gia của sự kiện Festival Đờn ca tài tử lần này, Bình Dương đã chủ động kết hợp đẩy mạnh phát triển du lịch với mong muốn thu hút du khách tìm đến với Bình Dương, tìm về với những giá trị truyền thống của dân tộc.Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Bình Dương đã sẵn sàng chào đón du khách thập phương quy tụ về tham gia Festival trong không khí sôi nổi, hào hứng. Theo thông tin dự kiến, Festival lần này sẽ thu hút hàng trăm ngàn lượt khách mỗi đợt về Bình Dương tham quan, du lịch và tìm hiểu Đờn ca tài tử cũng như tham gia các hoạt động hấp dẫn.Các đơn vị du lịch đã có những sự phối hợp với đơn vị tổ chức và lãnh đạo tỉnh Bình Dương để quảng bá thông tin chương trình và thiết kế các tour du lịch phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các du khách đều có thể tham gia vào Festival Đờn ca tài tử cũng như tìm hiểu về Bình Dương và các làng nghề truyền thống. Ông Huỳnh Ngọc Đáng (Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương) cho biết: “Tất cả mọi người đều dễ dàng tham dự Festival vì tất cả chương trình đều mở cửa vào tự do. Các tour, tuyến do các Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh phối hợp hình thành đã sẵn sàng đưa công chúng các nơi về Bình Dương tham dự Festival. Mọi người, bất kể là ai đều sẽ được chào đón ở Festival”.Hành trình của các tour du lịch không chỉ xoay quanh Festival Đờn ca tài tử mà còn mở rộng khám phá vùng đất Bình Dương với các địa điểm nổi tiếng. Có thể kể đến các tour du lịch như Tour Festival Đờn ca tài tử - Làng tre Phú An – KDL Đại Nam – Khám phá Bình Dương; Tour Festival Đờn ca tài tử - Thành phố mới Bình Dương;... với các điểm đến nổi tiếng về văn hóa như đình, chùa; các trung tâm kinh tế thương mại, khu du lịch sinh thái và bảo tồn thực vật. Các chuyến hành trình nhân dịp Festival Đờn ca tài tử là cơ hội hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước khám phá mảnh đất Bình Dương đầy tiềm năng.Với kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch thông qua việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần này, Bình Dương không chỉ thành công trong việc kết nối người dân cả nước hiểu rõ hơn với Đờn ca tài tử mà còn là bệ phóng để quảng bá rộng rãi những giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc đến bạn bè Quốc tế. Đồng thời, qua đó phát triển du lịch tỉnh nhà là cánh cửa để thế giới có cơ hội tìm hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn hình ảnh tỉnh Bình Dương năng động, phát triển; một đất nước Việt Nam giàu đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa.